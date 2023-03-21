الزمالك يعلن قبول شكواه ضد التعاون السعودي بشأن صفقة مصطفى فتحي

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 18:28

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى فتحي - بيراميدز

أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قررت قبول شكوى نادي الزمالك ضد التعاون السعودي فيما يخص المبلغ المستحق للقلعة البيضاء من قيمة انتقال مصطفى فتحي.

وأضاف المشرف على الكرة أن لجنة فض المنازعات ألزمت نادي التعاون بسداد 200 ألف دولار لنادي الزمالك بالإضافة إلى فائدة 5% اعتبارا من 1 مارس 2022 حتى تاريخ السداد.

كما ألزمته اللجنة بسداد مبلغ 200 ألف دولار بالإضافة إلى فائدة 5% اعتبارا من 1 أبريل 2022 حتى تاريخ السداد.

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وكان الزمالك تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد التعاون السعودي بسبب عدم سداد الأخير لباقي المستحقات المتأخرة من صفقة انتقال مصطفى فتحي للنادي السعودي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن قرار اللجنة والذي جاء كالآتي:

1. قبول طلب الزمالك.

2. على المدعى عليه (التعان السعودي) أن يدفع للمدعي المبالغ التالية:

- 200 ألف دولار أمريكي كمبلغ مستحق بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ اعتبارا من 1 مارس 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.

- 200 ألف دولار أمريكي كمبلغ مستحق بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ اعتبارا من 1 أبريل 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.

3. يُطلب من المدعى عليه كذلك دفع غرامة قدرها 40 ألف دولار أمريكي. يجب دفع الغرامة في غضون 30 يوما من إخطار فيفا بالقرار الحالي.

4- وفقا للبند 24 من اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالاتهم، فإنه إذا لم يتم السداد الكامل للمبالغ المنصوص عليها في النقطة 2 (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة) في غضون 45 يوما من الإخطار بهذا القرار ، فسيتم تطبيق العقوبات التالية:

-يُمنع المدعى عليه من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، حتى يتم دفع المبلغ المستحق. يجب أن تصل المدة القصوى للحظر إلى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية.

- يجب تقديم الموضوع الحالي عند الطلب إلى لجنة فيفا التأديبية في حالة عدم سداد كامل المبلغ (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة) بنهاية فترات التسجيل الثلاث الكاملة والمتتالية.

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وفي الصيف انتقل مصطفى فتحي لصفوف بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء حسبما أعلن نادي التعاون.

الجناح البالغ 28 عامًا خاض 12 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

وسجل مصطفى فتحي تسعة أهداف وصنع أربعة آخرين في 29 مباراة لعبها مع بيراميدز الموسم الحالي.

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