إبراهيموفيتش: كل شيء في قطر كان مثاليا.. ليس لديهم جريمة ومخدرات عكس السويد

أشاد زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان بتنظيم قطر لكأس العالم 2022.

وظهر إبراهيموفيتش في مؤتمر صحفي على هامش عودته لمنتخب السويد بعد غياب طويل للإصابة.

وسُئل إبراهيموفيتش عن رأيه في تنظيم قطر لكأس العالم، فأجاب بنظرته الاعتيادية: "كانت تجربة رائعة، تواجدت مع عائلتي هناك لمدة يومين".

وتابع: "التنظيم كان 10\10، التجربة كانت 10\10، المباريات كانت 10\10، الجمهور كان 10\10، الطعام كان 10\10، الرحلة كانت 10\10، كل شيء كان 10\10".

وبعد لحظة صمت، قال إبراهيموفيتش للصحفي: "هل كنت تنتظر مني إجابة مختلفة؟".

واستفاض إبراهيموفيتش بعدها في شرح إجابته: "أعتقد أنهم منحوا فرص توظيف للكثيرين. بعدها كيف عاملوهم؟ لم أكن موجودًا هناك ولم أر، لذلك لا أستطيع الحكم أو الإجابة على ذلك".

Thank you for an unforgettable visit and a World Cup 2022 Qatar 🇶🇦 final that will remain in the history books forever pic.twitter.com/daGdBz1wGM — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 21, 2022

وتابع: "قطر دولة تمتلك نظامًا. هل هناك مخدرات؟ لا. هل هناك جريمة؟ لا. هل هناك جريمة في السويد؟ نعم. هل هناك مخدرات في السويد؟ نعم".

وشدد: "أمّا نظام قطر فيعمل، لا أعلم إن كان يعمل بنسبة 100%".

Jättehyllningen till Qatar-VM. Zlatan Ibrahimovic besökte VM i Qatar och när han på en presskonferens med landslaget fick frågan om vad han tyckte om landet och mästerskapet hyllade han allt. pic.twitter.com/b7mm8cNIMZ — SVT Sport (@SVTSport) March 21, 2023

وتحدث إبراهيموفيتش أيضًا عن انضمامه لمنتخب السويد في الواحدة والأربعين من عمره.

وقال إبرا: "كنت بعيدًا عن الملاعب لمدة 14 شهرًا، عانيت خلال تلك الفترة. الآن عدت وأشعر أنني بخير".

وأكمل: "ألعب بسعادة ودون ألم. سأرى إلى متى تدوم مسيرتي، لكن من المرح أن أكون هنا، أشعر أنني والد هذه المجموعة".

وأشار: "أخبرت زملائي أنهم بالتأكيد يتساءلون عما أفعله هنا، وأنهم يظنون أنني مجنون".

وأتم: "أخبرتهم أيضًا أنهم سيفهمون ما أفعله في نهاية مسيرتهم الكروية".

إبراهيموفيتش (41 عامًا) خاض 121 مباراة مع منتخب السويد، سجل خلالها 62 هدفًا، وصنع 25.

ولعب إبراهيموفيتش مباراته الدولية الأولى أمام جزر الفارو يوم 31 يناير 2001، أي منذ أكثر من 22 عامًا.

ويبتعد إبراهيموفيتش عن التمثيل الدولي منذ دخوله بديلًا أمام بولندا في 29 مارس 2022، إذ تعرض بعدها لإصابة طويلة في الركبة.