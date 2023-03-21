إبراهيموفيتش: كل شيء في قطر كان مثاليا.. ليس لديهم جريمة ومخدرات عكس السويد

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 18:20

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش

أشاد زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان بتنظيم قطر لكأس العالم 2022.

وظهر إبراهيموفيتش في مؤتمر صحفي على هامش عودته لمنتخب السويد بعد غياب طويل للإصابة.

وسُئل إبراهيموفيتش عن رأيه في تنظيم قطر لكأس العالم، فأجاب بنظرته الاعتيادية: "كانت تجربة رائعة، تواجدت مع عائلتي هناك لمدة يومين".

وتابع: "التنظيم كان 10\10، التجربة كانت 10\10، المباريات كانت 10\10، الجمهور كان 10\10، الطعام كان 10\10، الرحلة كانت 10\10، كل شيء كان 10\10".

وبعد لحظة صمت، قال إبراهيموفيتش للصحفي: "هل كنت تنتظر مني إجابة مختلفة؟".

واستفاض إبراهيموفيتش بعدها في شرح إجابته: "أعتقد أنهم منحوا فرص توظيف للكثيرين. بعدها كيف عاملوهم؟ لم أكن موجودًا هناك ولم أر، لذلك لا أستطيع الحكم أو الإجابة على ذلك".

وتابع: "قطر دولة تمتلك نظامًا. هل هناك مخدرات؟ لا. هل هناك جريمة؟ لا. هل هناك جريمة في السويد؟ نعم. هل هناك مخدرات في السويد؟ نعم".

وشدد: "أمّا نظام قطر فيعمل، لا أعلم إن كان يعمل بنسبة 100%".

وتحدث إبراهيموفيتش أيضًا عن انضمامه لمنتخب السويد في الواحدة والأربعين من عمره.

وقال إبرا: "كنت بعيدًا عن الملاعب لمدة 14 شهرًا، عانيت خلال تلك الفترة. الآن عدت وأشعر أنني بخير".

وأكمل: "ألعب بسعادة ودون ألم. سأرى إلى متى تدوم مسيرتي، لكن من المرح أن أكون هنا، أشعر أنني والد هذه المجموعة".

وأشار: "أخبرت زملائي أنهم بالتأكيد يتساءلون عما أفعله هنا، وأنهم يظنون أنني مجنون".

وأتم: "أخبرتهم أيضًا أنهم سيفهمون ما أفعله في نهاية مسيرتهم الكروية".

إبراهيموفيتش (41 عامًا) خاض 121 مباراة مع منتخب السويد، سجل خلالها 62 هدفًا، وصنع 25.

ولعب إبراهيموفيتش مباراته الدولية الأولى أمام جزر الفارو يوم 31 يناير 2001، أي منذ أكثر من 22 عامًا.

ويبتعد إبراهيموفيتش عن التمثيل الدولي منذ دخوله بديلًا أمام بولندا في 29 مارس 2022، إذ تعرض بعدها لإصابة طويلة في الركبة.

إبراهيموفيتش قطر كأس العالم السويد
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