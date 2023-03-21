معدوم الخبرة أوروبيًا.. إشبيلية يتعاقد مع مينديليبار قبل مواجهة مانشستر يونايتد

أعلن نادي إشبيلية عن تعيين خوسيه لويس مينديليبار مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.

ويأتي مينديليبار لتعويض الأرجنتيني خورخي سامباولي الذي أقيل من منصبه في وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء.

ووقّع مينديليبار على عقدٍ مع إشبيلية حتى نهاية الموسم الجاري.

ويعيش إشبيلية وضعًا صعبًا هذا الموسم، إذ يحتل المركز 14 في الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الهبوط.

وتنتظر إشبيلية مباراة مصيرية أمام مانشستر يونايتد في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

مينديليبار (62 عامًا) يخوض مهمته الأولى هذا الموسم، إذ لم يتول تدريب أي فريق منذ رحيله عن ديبورتيفو ألافيس بنهاية الموسم الماضي بعدما عجز عن تحقيق مهمة إنقاذ الفريق الباسكي من الهبوط.

ويشتهر مينديليبار بقضائه 6 مواسم كاملة رفقة إيبار بين 2015 و2021، نجح خلالها في إبقائه بالدوري الممتاز عامًا تلو الآخر رغم ميزانية الفريق الضئيلة، حتى هبوطه في موسمه الأخير.

وسبق لـ مينديليبار تدريب العديد من الفرق، أبرزها أتليتك بلباو لفترة قصيرة، وبلد الوليد، وأوساسونا، وليفانتي.

ولا يمتلك مينديليبار أي خبرات في المسابقات الأوروبية باستثناء مواجهة أمام كلوج الروماني في الدور الثاني لكأس إنترتوتو وقتما كان مدربًا لـ أتليتك بلباو عام 2005.

وقتها خسر أتليتك بلباو الذهاب 0-1، ثم فاز بنفس النتيجة إياب وودع البطولة بركلات الجزاء الترجيحية.

وبذلك ستكون مباراة مانشستر يونايتد هي الظهور الأوروبي الحقيقي الأول لـ مينديليبار في مسيرته التدريبية.

ولم يفز إشبيلية إلا 7 مرات في 26 مباراة خاضها هذا الموسم بالدوري حتى اللحظة.

وبات مينديليبار ثالث مدير فني لـ إشبيلية هذا الموسم بعد جولين لوبيتيجي وسامباولي.