تجديد عقد رعاية بايرن ميونيخ حتى 2033

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 17:12

كتب : FilGoal

ملعب أليانز أرينا

أعلن نادي بايرن ميونيخ تمديد شراكته مع شركة أليانز، الراعي الرئيسي له، حتى عام 2033.

وبذلك سيستمر ملعب بايرن باسم "أليانز أرينا" لـ10 سنوات أخرى.

وأفاد النادي البافاري في بيان: "مدد نادي بايرن ميونيخ وشريكه الطويل الأمد أليانز تعاونهما لمدة 10 سنوات أخرى حتى عام 2033".

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وأضاف البيان "كانت شركة التأمين التي تتخذ من ميونيخ مقراً لها ترعى بايرن منذ عام 2000".

وأتم البيان "حقوق تسمية ملعب أليانز أرينا مستمرة".

وقال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن: "نحن سعداء للغاية لمواصلة تعاوننا مع أليانز. يمكننا أن ننظر إلى الوراء في قصة نجاح مشتركة لأكثر من 20 عاما، والتي نريد أن نضيف إليها المزيد من الفصول بأفكار جديدة ومبتكرة".

يمكن لملعب أليانز أرينا احتضان أكثر من 66 الف متفرج.

الملعب هو الملعب الأكبر في مدينة ميونيخ، وكان يلعب عليه قطبا المدينة بايرن ميونيخ وميونيخ 1860 حتى تم التوصل لاتفاق حل عقد إيجار نادي ميونيخ 1860 في 2017 وأصبح الملعب ملكا للفريق البافاري وحده.

بايرن ميونيخ أليانز أرينا
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