مكادي أول الصاعدين لدوري المحترفين

حسم نادي مكادي صعوده لدوري المحترفين الجديد بعد الفوز على القوص بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتصدر مكادي مجموعته بدوري الترقي بالدرجة الثالثة برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن القوص ليضمن الصعود بشكل رسمي.

وأصبح مكادي هو أول الصاعدين لدوري المحترفين الذي سيبدأ في الموسم المقبل والمكون من 20 فريقا.

ويقود عثمان أحمد تدريب مكادي وقاده للصعود بدوري المحترفين.

كيف يتكون دوري المحترفين؟

قرر اتحاد الكرة إضافة درجة جديدة للدوري المصري وهي دوري المحترفين لتكون هي الدرجة المباشرة خلف الدوري الممتاز بدلا من الدرجة الثانية التي ستحل محل الثالثة تحت مسمى "القسم الثاني ب".

دوري المحترفين المكون من 20 فريقا سيتم تكوينه من 3 هابطين من الدوري الممتاز، ومن المركز الثاني حتى المركز الخامس من كل مجموعة بالدرجة الثانية (12 فريقا)، بينما تقام دورة ثلاثية بين أصحاب المركز السادس ليتأهل منها فريقين، وبذلك يبقى 3 مقاعد ليتأهل إليها 3 أندية من القسم الثالث عبر دورات الترقي.

دورات الترقي من القسم الثالث تضم أوائل المجموعات الأربع لكل منطقة (4 مجموعات في الصعيد من الأولى للرابعة - 4 في القاهرة من الخامسة للثامنة - 4 في بحري من التاسعة للـ 12)، ليتأهل الأول إلى دوري المحترفين، ويتأهل البقية إلى "القسم الثاني ب".