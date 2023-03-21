بمشاركه 13 دولة..ختام أعمال إجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربى للرياضة العسكرية

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 16:48

كتب : FilGoal

الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

تحت رعاية الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، اختتمت أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية والمكتب التنفيذي واللجان المعاونة له بمدينة مراكش وبمشاركة وفود 13 دولة عربية من الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للرياضة العسكرية.

ترأس الإجتماعات العميد الركن يوسف دسمال الكوارى رئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية - رئيس الإتحاد العسكرى القطرى والوزير المفوض طارق عبدالسلام الأمين العام للاتحاد - مدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية ، والكولونيل ماجور المعطى موكان مدير المديرية العامة للرياضات العسكرىة بالمملكة المغربية ، وحضور المستشار محمد لامين الداه مسؤول قسم الرياضة العسكرية ، والأمانة العامة للاتحاد على بدر سكرتير الاتحاد وعلى جاد المدير المالى للاتحاد.

بدأت الاجتماعات بعقد اجتماع للجنتين الفنية والإعلامية برئاسة رئيس الإتحاد، والأمين العام وحضور العميد فنى عتيق شداد الغانم ( قطر ) رئيس اللجنة الفنية، والمقدم محمد زكرى ( تونس ) رئيس اللجنة الإعلامية، وبحضور أعضاء اللجنتين والمستشار محمد لامين الداه والأمانة العامة للاتحاد.

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رحب رئيس وأمين عام الاتحاد برئيسا وأعضاء اللجنتين الفنية والإعلامية متمنيين لهما التوفيق فى اجتماعاتها، ثم تم عقد اجتماع منفصل لكل لجنة على حدة لمناقشة جدول أعمالها.

وعقد الاجتماع الأول للجنة العلمية برئاسة الوزير المفوض طارق عبد السلام وحضور المستشار محمد لامين الداه، والأمانة العامة للاتحاد، وأعضاء اللجنة، وفى الاجتماع تم اختيار العقيد دكتور لطفى بوقرة ( تونس ) رئيساً للجنة العلمية بإجماع الآراء، والعقيد دكتور أحمد الهوارى ( مصر ) نائباً للرئيس.

وعقب إنتهاء أعمال اللجان الثلاثة، عقد اجتماع المكتب التنفيذى برئاسة العميد يوسف دسمال الكوارى رئيس الاتحاد والوزير المفوض طارق عبد السلام الأمين العام وحضور المستشار محمد لامين الداه والأمانة العامة للاتحاد، تم خلاله عرض توصيات ومناقشة محاضر اللجان المعاونة ( الفنية ، والإعلامية ، والعلمية ) كما تم مناقشة عدة موضوعات هامة ضمن جدول أعمال المكتب التنفيذى منها الموافقة على توصية اللجنة الفنية الخاص باختيار عضوا اللجنة الفنية بالاتحاد كما تم مناقشة واعتماد المشرفين على أنشطة وبرامج الإتحاد لعام 2023 من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد واللجنتين الفنية والإعلامية.

كما قام الوزير المفوض طارق عبد السلام بتقديم عرضاً مرئياً لما تم تنفيذه من أعمال التأثيث والتشطيبات لتجهيز مقر الإتحاد العربى للرياضة العسكرية ( بالقاهرة )، كما استمع أعضاء المكتب التنفيذى لعرض التقرير المالى للإتحاد عن طريق على جاد المراقب المالى للإتحاد .

إجتماع الجمعية العمومية

واختتم جدول الأعمال بعقد الجمعية العمومية للإتحاد العربى للرياضة العسكرية برئاسة العميد يوسف دسمال الكوارى، والوزير المفوض طارق عبد السلام ، وحضور الكولونيل ماجور المعطى موكان والمستشار محمد لامين الداه ووفود الدول المشاركة في الاجتماعات.

تم خلال الاجتماعات مناقشة عدداً من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول الأعمال، منها إجراء انتخابات بين المرشحين لشغر المقعد الخالى لعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد، وبعد منافسة فى التصويت فاز بالمقعد الكولونيل ماجور المعطى موكان رئيس المديرية العامة للرياضات العسكرية ورئيس الوفد المغربى لدى الإتحاد العربى للرياضة العسكرية.

وفى الختام قدم العميد يوسف دسمال الكوارى رئيس الاتحاد، والوزير المفوض طارق عبد السلام الأمين العام الشكر والتقدير للمملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعبا وقوات مسلحة على الاستضافة الكريمة للاجتماعات وعلى حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، كما قدما الشكر لرؤساء ووفود الدول الأعضاء التى شاركت فى الاجتماعات، وعلى المناقشات والآراء والمقترحات والتوصيات الفعالة والمثمرة التى خرجت بها أعمال الإجتماعات.

اختتمت اجتماعات الجمعية العمومية بقيام اللجنة المنظمة بعمل حفل عشاء للوفود المشاركة بحضور الجنرال فؤاد عكى مفتش المشاة للقوات المسلحة الملكية، والجنرال عبد الكريم نجار نائب رئيس المكتب الثالث لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، والعميد يوسف دسمال الكوارى رئيس الاتحاد، والوزير المفوض طارق عبد السلام الأمين العام للاتحاد والكولونيل ماجور المعطى موكان رئيس المديرية العامة للرياضات العسكرية ، والكولونيل ماجور عبد الحق فضة قائد الحامية العسكرية بمدينة مراكش.

الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
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