ميدو: مسؤولو الزمالك عرضوا علي أكثر من منصب وأخبرتهم أنني لست الرجل المناسب

كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لـ الإسماعيلي رفضه تولي أي منصب في نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أمس الإثنين أن الاجتماع انتهى دون الاتفاق على القرار النهائي بشأن المدير الفني الجديد للزمالك ولكن معظم الآراء تؤيد فكرة تعيين خالد جلال بشكل مؤقت لنهاية الموسم.

وقال ميدو عبر إذاعة ميجا أف أم: "المسؤولون في الزمالك تواصلوا معي منذ 48 ساعة لتولي منصبا من عدة مناصب، لكنني أخبرتهم أنني لست الرجل المناسب في المرحلة الحالية".

وأضاف "أخبرتهم بصراحة أن الزمالك في حاجة لمدير رياضي أجنبي صاحب خبرات كبيرة وساهم في عودة فرق كبيرة لمستواها من قبل وأرسلت أسماء وسير ذاتية لعدة مديرين رياضيين مستعدين للعمل في الزمالك".

وأوضح "المدير الرياضي الأجنبي يبدأ عمله بوضع خطة عمل وتقييم من أجل تخطيط يصل لـ 4 سنوات، لإقامة هو مشروع كبير وأنا لا أستطيع فعل ذلك".

وأكمل "أعطيت لمسؤولي الزمالك خارطة الإنقاذ، وأرسلت لهم السير الذاتية وأخبرتهم بما سيحدث في الفترة المقبلة".

وأردف "الأفضل للزمالك حاليا من الناحية المادية جلب مدير رياضي أجنبي على حساب المدير الفني".

وأتم "نادي الزمالك غني بأولاده ولديه مدربين محترمين يستطيعون تحمل المسؤولية ولن يقلوا على المدرب الأجنبي في ذلك التوقيت".

وعلم FilGoal.com تم التواصل من الزمالك مع خالد جلال لمعرفة رأيه والمدرب رحب بتولى المهمة في الفترة المقبلة.

وهناك آراء أخرى تفضل التعاقد مع مدير فني أجنبي وذلك بسبب البطولات التي ينافس فيها الزمالك هذا الموسم وهي كأس الرابطة وكأس مصر وكذلك البطولة العربية مطلع الموسم المقبل.

وسيتم حسم أمر المدير الفني الجديد للزمالك خلال 48 ساعة بعد جلسة أخرى لمجلس الإدارة.

وكشف سليمان وهدان نائب رئيس الزمالك عن أن الاتجاه الأقوى داخل النادي هو تعيين مدرب مصري للفريق بشكل مؤقت لنهاية الموسم وأن الإعلان سيكون خلال 48 ساعة.

وقال سليمان وهدان عبر قناة أون تايم سبورتس: "خلال 48 ساعة سيكون هناك أخبار تسعد جمهور الزمالك بشأن الجهاز الفني".

وأضاف "إسماعيل يوسف سيقود مران الزمالك غدا الثلاثاء ولن نعلن أي شيء بشأن المدرب إلا بعد 48 ساعة".

من جانبه رد خالد لطيف أمين صندوق الزمالك على سؤاله عما إذا كان خالد جلال وميدو طارق مصطفى من الأسماء المطروحة لخلافة فيريرا، أجاب: "كل تلك الأسماء مطروحة، لكن يجب الوقوف على ظروف كل شخص واستعداده لتولي المهمة، فطارق مصطفى سيكون من الصعب رحيله عن الدوري المغربي بعد النجاحات التي حققها".

وأتم: "تم إيقاف مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى ارتباطًا بتحسن النتائج".

وودّع الزمالك دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات بخسارته أمام شباب بلوزداد بهدفين دون رد.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في الدوري المصري برصيد 33 نقطة.