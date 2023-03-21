رئيس ليون: أحلم بعودة بنزيمة

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 16:01

كتب : FilGoal

ليفربول - ريال مدريد - كريم بنزيمة

يحلم جان ميشيل أولاس رئيس نادي أولمبيك ليون بإعادة كريم بنزيمة قائد ريال مدريد الصيف المقبل.

في صيف 2009 انتقل بنزيمة من ليون إلى ريال مدريد وحقق العديد من النجاحات مع الفريق الملكي.

وقال رئيس ليون في تصريحات لشبكة راديو مونت كارلو: "أحلم بعودة بنزيمة إلى ليون كل يوم، لكن الأمر معقد".

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وأضاف "سنحاول إعادته إلى صفوف النادي. لدينا فرصة ضئيلة للغاية".

وتابع "فسنقوم بذلك من خلال تحمل كل المخاطر. إنها أكثر من مجرد صفقة فكريم بنزيمة رمز".

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يمدد بنزيمة تعاقده مع الفريق الملكي لموسم آخر.

وعانى كريم من عدة إصابات أبعدته عن الكثير من المباريات هذا الموسم.

وسجل بنزيمة 11 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم، بفارق 4 أهداف عن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة متصدر الهدافين.

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