كارفاخال: نحترم قرار إلغاء هدف أسينسو.. وتقنية التسلل النصف آلي أكثر موضوعية

شدد داني كارفاخال لاعب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا على ضرورة احترام قرار إلغاء هدف فريقه ضد برشلونة.

داني كارباخال النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وخسر ريال مدريد ضد برشلونة بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب كامب نو في الدوري الإسباني.

وشهدت الدقائق الأخيرة إلغاء هدف لريال مدريد عن طريق ماركو أسينسيو بداعي التسلل.

وقال كارفاخال للصحفيين خلال معسكر منتخب إسبانيا: "يجب أن نكرس أنفسنا للعب وتقديم أفضل ما لدينا، كرة هدف أسينسيو احتسبت تسلل ويجب أن نلتزم بالقرار ولا يجب أن نشكك في النظام".

وعن لقطة مرفق جافي لداني سيبايوس قال: "لا نشكك في النظام بأي وقت والاحتكاكات في المباراة ليس أكثر من مجرد احتكاك في المباريات عالية التوتر لأننا نلعب في فريقين متنافسين ومبارياتنا تكون قوية ولكن الآن نحن في المنتخب الوطني وندافع عن نفس القميص، نحن في نفس القارب".

وأضاف "تقنية التسلل النصف آلية تبدو موثوقة بشكل أكبر لقد رأينا في كأس العالم للأندية كانت أكثر موضوعية وأسرع في اتخاذ القرار وأي شيء يتضمن التكنولوجية لتحسين عملية صنع القرار مرحب به".

وانضم كارفاخال وسيبايوس وجافي لمعسكر منتخب إسبانيا الذي سيلعب بالتوقف الدولي الحالي.

وسيلعب منتخب إسبانيا مباراتين خلال فترة التوقف الدولية الحالية ضد كل من النرويج وإسكتلندا في صتفيات كأس الأمم الأوروبية.

ويلعب منتخب إسبانيا في المجموعة الأولى بجانب كل من النرويج وقبرص وإسكتلندا وجورجيا.