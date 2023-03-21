إيقاف حكم واقعة "إلغاء هدف عبر الهاتف" لأجل غير مسمى

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 15:19

كتب : FilGoal

الحكم محمد فاروق في مباراة منتخب السويس والنصر

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف طاقم حكام مباراة منتخب السويس والنصر والتي أقيمت ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من منافسات المجموعة الثانية بالدوري الممتاز "ب" لأجل غير مسمى.

وضم الطاقم محمد فاروق حكم ساحة، وأحمد المأذون وعز الدين جمال مساعدان وتامر خميس الحكم الرابع.

وقررت اللجنة فتح تحقيق شامل حول واقعة استعان محمد فاروق حكم المباراة بهاتف محمول لمراجعة إحدى اللقطات بأحداث المباراة.

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وشهدت مباراة منتخب السويس والنصر في الجولة 22 من دوري الدرجة الثانية واقعة مثيرة بسبب إلغاء الحكم محمد فاروق لهدف بعد عودته لمشاهدة اللقطة عبر أحد الهواتف المحمولة.

ما هي تفاصيل الواقعة التي حدثت في المباراة التي انتهت بفوز منتخب السويس بثلاثة أهداف لهدف؟

تحدث أشرف أمين عضو مجلس إدارة منتخب السويس لـFilGoal.com قائلا: "وقتما كانت تشير النتيجة لتقدمنا بهدفين لهدف حصل نادي النصر على خطأ ولمس لاعبه الكرة باليد مسجلا هدف التعادل".

وواصل "اعترضنا وتوقفت المباراة لأكثر من 20 دقيقة واقترح أعضاء المركز الإعلامي على الحكم مشاهدة اللقطة عبر الهاتف فشاهدها الحكم وألغى الهدف".

وأكمل "اعترض مسؤولو النصر لأكثر من ربع ساعة على القرار قبل استئناف المباراة وسجلنا هدفا ثالثا وانتصرنا".

فيما تحدث أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة النصر لـFilGoal.com قائلا: "الحكم والحكم المساعد احتسبا الهدف واعترض مسؤولو منتخب السويس على القرار وهبطت بعض الجماهير لأرضية الملعب".

وأكمل "الحكم لجأ لمشاهدة اللقطة عبر الهاتف وهذا مخالف للوائح فليس هناك تقنية فيديو من الأصل، وفي النهاية تقرر إلغاء الهدف".

وأضاف "تعجبنا من القرار واعترضنا لأن هذا حقنا وما حدث مخالف للوائح، لكننا استكملنا المباراة حتى لا نتعرض لعقوبات الانسحاب وبالإضافة لتواجد الجماهير".

وأتم "غدا السبت سنتقدم بشكوى للاتحاد المصري لنطالب بحقنا في المباراة بسبب حدوث خطأ تحكيمي".

وأصدرت لجنة المسابقات في وقت سابق قراراتها بخصوص المباراة.

وجاءت القرارات كالآتي:

إيقاف أحمد ساري المدير الفني لنادي منتخب السويس لمدة مباراة واحدة وغرامة 1000 جنيه.

توقيع غرامة على منتخب السويس قيمتها 5000 جنيه لنزول الجهاز الفني للاعتراض.

توقيع غرامة 5000 جنيه لقيام الجماهير بالسباب الجماعي.

توقيع غرامة على محمد خلف مدرب عام النصر بإيقافه لمدة 4 مباريات وغرامة مالية 2000 جنيه.

غرامة مالية 5000 على النادي بسبب نزول الجهاز الفني لأرض الملعب للاعتراض.

النصر منتخب السويس الدرجة الثانية
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