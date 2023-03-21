مصر الأولمبي بالزي التقليدي أمام زامبيا

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 15:10

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي ضد السودان

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الذهاب بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره الزامبي فى ذهاب الجولة الثالثة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة عن ارتداء الفرعنة للزى التقليدي.

وسيلعب منتخب مصر بالقميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، ويرتدي حارس مرمى منتخب مصر اللون الأصفر.

بينما يرتدى المنتخب الزامبي الزى الأخضر الكامل ويرتدي الحارس الزى الأزرق.

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وحضر الاجتماع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وشعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة بالاتحاد ومحمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامى للمنتخب وطارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب وعيد سليمان مسئول المهمات.

ويلتقي المنتخبان فى السادسة مساء غد الأربعاء باستاد الدفاع الجوى في تصفيات أمم إفريقيا وهى البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الإولمبية باريس 2024.

وتم تعديل موعد الإياب وسيقام يوم 26 مارس الجاري بدلا من يوم 27 لنفس الشهر في زامبيا بناء على طلب من الاتحاد الزامبي.

فاز منتخب مصر الأولمبي على السودان بهدف دون مقابل في مباراة ودية أقيمت على ملعب المقاولون العرب استعدادا لمواجهة زامبيا.

وجاءت قائمة منتخب مصر للمباراتين كالتالي:

حراسة المرمى: علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) - حمزة علاء (الأهلي) - يوسف نادر (بيراميدز) - محمد أحمد "سيحا" (المقاولون العرب).

الدفاع: محمد أشرف (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد طارق (الزمالك) – حاتم محمد "سكر" (الزمالك) – محمد مغربي (سموحة) – عبد الرحمن جودة (بيراميدز) – محمد حمدي – أحمد عيد (إنبي) – عمر فايد (المقاولون العرب) – أحمد سيد عبد النبي (الداخلية) – إياد العسقلاني (الإسماعيلي).

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) - رأفت خليل (الأهلي) - محمد حسام "بيسو" (الزمالك) - مصطفى سعد (سموحة) – محمود صابر (بيراميدز) – عماد ميهوب (إنبي) – زياد فرج (المصري) – عربي بدر (طلائع الجيش) – محمد شحاتة (طلائع الجيش) – محمود جهاد (فاركو) – عبد الغني محمد (الاتحاد) – علي زعزع (فيوتشر) – مصطفى أشرف (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: عبد الرحمن عاطف (غزل المحلة) – أحمد عاطف "قطة" (المقاولون العرب) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

مصر الأولمبي زامبيا تصفيات أمم إفريقيا
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