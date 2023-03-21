خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم ديكسون خلفا لـ والتر هودج

توصل النادي الأهلي لاتفاق مبدئي مع مايكل ديكسون محترف كرة السلة الذي يلعب لمنتخب جورجيا ومجنس من أمريكا.

ويأتي تدعيم فريق رجال سلة الأهلي بمحترف خلفا لرحيل والتر هودج الذي غادر ولم يستكمل الموسم مع القلعة الحمراء.

ويلعب ديكسون في مركزي 1 و2.

وتوج ديكسون بلقب بطولة إفريقيا BAL والمقامة تحت رعاية NBA في الموسم الماضي رفقة فريق اتحاد المنستير التونسي.

ويبلغ ديكسون من العمر 32 عاما وسبق له اللعب بالدوري التركي واليوناني والروسي.

ولعب ديكسون من قبل مع فريق الاتحاد السكندري في عام 2019 قبل أن يغادر في نفس العام لظروف أسرية.

وحصد ديكسون جائزة أفضل لاعب في بطولة إفريقيا بنسخة الموسم الماضي.

وكانت آخر تجارب ديكسون مع فريق كولوسوس اليوناني.

وشارك والتر هودج مع الأهلي في البطولة العربية ودوري المرتبط وكأس السوبر، بينما لم يستأنف منافسات دوري السوبر وكأس مصر.

ويلعب ديكسون منافستي دوري السوبر وكأس مصر كما يمكن إضافة اللاعب لقائمة الأهلي في إفريقيا ولكن خلال المراحل الختامية في مايو.