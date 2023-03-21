دوري المحترفين الجديد - تحديد قرعة المجموعة الأولى والثانية لدورة الترقي من الدرجة الثالثة

أقيمت اليوم قرعة دورة الترقي المؤهلة من دوري الدرجة الثالثة لدوري المحترفين في الموسم المقبل.

وحددت القرعة ترتيب مباريات مجموعة القاهرة ومجموعة بحري.

وتضم المجموعة الثانية كل من نجمة سيناء – المريخ – نجوم المستقبل – اتحاد الشرطة.

وجاءت مباريات المجموعة الثانية كالتالي

-الجولة الأولى

نجمة سيناء - المريخ

نجوم المستقبل - اتحاد الشرطة

-الجولة الثانية

المريخ - نجوم المستقبل

اتحاد الشرطة - نجمة سيناء

-الجولة الثالثة

نجمة سيناء - نجوم المستقبل

المريخ - اتحاد الشرطة

-الجولة الرابعة

نجوم المستقبل - نجمة سيناء

اتحاد الشرطة - المريخ

-الجولة الخامسة

المريخ - نجمة سيناء

اتحاد الشرطة - نجوم المستقبل

-الجولة السادسة

نجوم المستقبل - المريخ

نجمة سيناء - اتحاد الشرطة

بينما تضم المجموعة الثالثة كل من: راية – مالية كفر الزيات – دلفي – بلقاس.

وجاءت مباريات المجموعة الثالثة كالتالي:

الجولة الاولى

رايه - دلفي

بلقاس - م.كفرالزيات

الجولة الثانية

دلفي - بلقاس

مالية كفرالزيات - رايه

الجولة الثالثة

رايه - بلقاس

دلفي - م.كفرالزيات

الجولة الرابعة

بلقاس - رايه

مالية كفرالزيات - دلفي

الجولة الخامسة

دلفي - رايه

مالية كفرالزيات - بلقاس

الجولة السادسة

بلقاس - دلفي

رايه - مالية كفرالزيات

ستبدأ دورة الترقي في بداية شهر مايو ويصعد اول كل مجموعة إلى دوري المحترفين المكون من 20 فريقا في مجموعة واحدة

كيف يتكون دوري المحترفين؟

قرر اتحاد الكرة إضافة درجة جديدة للدوري المصري وهي دوري المحترفين لتكون هي الدرجة المباشرة خلف الدوري الممتاز بدلا من الدرجة الثانية التي ستحل محل الثالثة تحت مسمى "القسم الثاني ب".

دوري المحترفين المكون من 20 فريقا سيتم تكوينه من 3 هابطين من الدوري الممتاز، ومن المركز الثاني حتى المركز الخامس من كل مجموعة بالدرجة الثانية (12 فريقا)، بينما تقام دورة ثلاثية بين أصحاب المركز السادس ليتأهل منها فريقين، وبذلك يبقى 3 مقاعد ليتأهل إليها 3 أندية من القسم الثالث عبر دورات الترقي.

دورات الترقي من القسم الثالث تضم أوائل المجموعات الأربع لكل منطقة (4 مجموعات في الصعيد من الأولى للرابعة - 4 في القاهرة من الخامسة للثامنة - 4 في بحري من التاسعة للـ 12)، ليتأهل الأول إلى دوري المحترفين، ويتأهل البقية إلى "القسم الثاني ب".