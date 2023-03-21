بقيادة فنية لـ واين روني.. فريق كل النجوم الأمريكي يواجه أرسنال في صيف 2023

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 14:52

كتب : FilGoal

واين روني - كيران جيبس

أعلن حساب الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم إقامة مباراة كل النجوم الموسم الحالي بمواجهة أرسنال الإنجليزي.

وتقام مباراة كل النجوم بشكل سنوي حيث تضم أبرز الأسماء بين لاعبي الدوري الأمريكي لمواجهة فريق على لقب البطولة الاستعراضية.

وسبق لأرسنال خوض مباراة 2016 وفاز بهدفين مقابل هدف.

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وشهدت المباراة آنذاك مشاركة محمد النني بقميص الجنرز، وتسجيل ديديه دروجبا بقميص فريق نجوم الدوري الأمريكي.

وستقام مباراة نسخة 2023 على ملعب أودي فيلد في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 19 يوليو.

ويشارك 10 لاعبين باختيار المدرب، و11 لاعبا بتوصيت الجماهير، ويختار دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي لاعبان للمشاركة.

وسبق أن فاز فريق كل النجوم الأمريكي باللقب في 11 مباراة، بينما يعد مانشستر يونايتد هو الفريق الذي حقق الجائزة أكثر من مرة واحدة برصيد لقبين.

وسيقود فريق كل النجوم فنيا الموسم الحالي واين روني المدير الفني لـ فريق دي سي يونايتد.

وسبق أن ظهر روني في مباراة كل النجوم كلاعب مرتين، الأولى بقميص مانشستر يونايتد في 2011 وكل نجوم الدوري الأمريكي في 2019 ضد أتليتكو مدريد.

وقال روني: "حظيت بمقعد أمامي لفرصة رؤية نمو وتطور الدوري الأمريكي، أولا كلاعب والآن كمدرب".

وأضاف "الفرصة أن أقود أفضل فريق في الدوري ضد ممثل كبير من الدوري الإنجليزي مثل أرسنال ستكون تجربة لا تُنسى بالنسبة لجماهيرنا الشغوفة في العاصمة".

ويحتل دي سي يونايتد المركز الـ 11 برصيد 4 نقاط من 4 مباريات في القسم الشرقي.

أرسنال واين روني الدوري الأمريكي دي سي يونايتد مباراة كل النجوم
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