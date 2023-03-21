انضمام المحترفين ولاعبي بيراميدز إلى معسكر منتخب مصر

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 14:45

كتب : بسام أبو بكر

روي فيتوريا مع محمد صلاح - مران منتخب مصر قبل مواجهة ليبيريا

انضم الثنائي محمد صلاح وأحمد حجازي إلى صفوف منتخب مصر اليوم الثلاثاء.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

مصر

وانطلق معسكر منتخب مصر اليوم الإثنين استعدادا لمواجهتي مالاوي يومي 24 و28 من شهر مارس الجاري.

كما انضم لاعبو بيراميدز أحمد الشناوي وأسامة جلال وعلي جبر ومحمد حمدي ومصطفى فتحي مساء أمس لمعسكر المنتخب.

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ويخوض اللاعبين تدريباتهم في السادسة مساء اليوم بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

بينما ينضم إمام عاشور المحترف بميتيلاند الدنماركي إلى معسكر المنتخب مساء اليوم.

وخاض منتخب مصر مرانه الأول أمس الإثنين بمشاركة 15 لاعبا قبل انضمام لاعبي بيراميدز وباقي المحترفين.

ويلعب منتخب مصر أمام مالاوي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

وكان من المقرر أن يستضيف استاد القاهرة المواجهة المقرر إقامتها يوم 24 مارس الجاري في التاسعة مساء ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره الإفريقي "كاف" من أجل إقامة مباراة مصر ضد مالاوي على استاد الدفاع الجوي بسبب أعمال صيانة على استاد القاهرة.

فيما تقام مباراة الجولة الرابعة على ملعب ليلونجوي بينجو الوطني في عاصمة مالاوي يوم 28 مارس المقبل.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات رفقة إثيوبيا وغينيا كوناكري.

وفازت مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد في 5 يونيو الماضي.

ثم خسرت مصر بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية في التاسع من نفس الشهر، ليرحل إيهاب جلال بعدها عن تدريب الفراعنة.

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