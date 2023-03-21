جناح ليفركوزن يتحدث عن اهتمام برشلونة به
الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 14:42
كتب : FilGoal
تحدث فلوريان فيرتز جناح باير ليفركوزن عن اهتمام برشلونة بضمه الصيف المقبل.
فلوريان فيرتز
النادي : باير ليفركوزن
عدة تقارير أشارت إلى أن نادي برشلونة كثف مفاوضاته لضم اللاعب البالغ من 19 عامًا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال فيرتز في تصريحات نشرتها جريدة بيلد: "لقد قرأت عن الأمر في وسائل الإعلام فقط".
وأضاف "لكن لم أسمع شيئا عن برشلونة، ووالدي أيضا كذلك".
يذكر أن والد فلوريان هو وكيل أعماله.
فيرتز عاد مؤخرا بعد إصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب لمدة عام كامل.
وكانت جريدة سبورت الكتالونية قد ذكرت أن برشلونة توصل لاتفاق مبدئي مع اللاعب الشاب، الذي كان قريبا من الانتقال للبلوجرانا في الشتاء الماضي.
ويرتبط فيرتز بعقد مع ليفركوزن حتى صيف 2027.
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