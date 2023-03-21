تغيير موعد مواجهة كأس الرابطة بين بيراميدز وإنبي
الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 14:33
كتب : FilGoal
قررت رابطة الأندية تغيير موعد مواجهة بيراميدز ضد إنبي في ثمن نهائي كأس الرابطة المصرية.
ويقام اللقاء يوم الأحد 26 مارس الجاري في التاسعة والربع مساء.
وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم السبت يوم 25 ولكن تم تأجيله لمدة يوم.
ويستضيف استاد الدفاع الجوي مواجهة بيراميدز ضد إنبي في التاسعة والربع مساء.
وكانت قد أقيمت ثلاث مباريات في ثمن نهائي كأس الرابطة حتى الآن.
وحسمت فرق حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد تأهلهم إلى ربع النهائي.
وتأهلت الفرق الثلاثة إلى ربع النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.
وينتظر الاتحاد السكندري المتأهل من مواجهة بيراميدز ضد إنبي.
ولم تحدد رابطة الأندية موعد مباريات ربع نهائي كأس الرابطة حتى الآن.
نرشح لكم
التشكيل - عامر عامر في حراسة مرمى سيراميكا.. وبعبوي أساسي مع سموحة استعدادا لمواجهة تنزانيا.. منتخب أوغندا يلعب وديا مع الإسماعيلي ميدو: مسؤولو الزمالك عرضوا علي أكثر من منصب وأخبرتهم أنني لست الرجل المناسب استاد القاهرة لـ في الجول: جاهزون لاستضافة الأهلي والهلال.. وهذا موقفنا من عدد الجماهير دوري أبطال إفريقيا - لأول مرة.. الموريتاني بوه حكما لمواجهة الأهلي ضد الهلال دوري أبطال إفريقيا - في الجول يكشف موعد وملعب مباراة الأهلي والهلال الحاسمة إيقاف حكم واقعة "إلغاء هدف عبر الهاتف" لأجل غير مسمى مصر الأولمبي بالزي التقليدي أمام زامبيا
أخر الأخبار
رئيس ليون: أحلم بعودة بنزيمة 55 دقيقة | ميركاتو