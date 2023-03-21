تغيير موعد مواجهة كأس الرابطة بين بيراميدز وإنبي

قررت رابطة الأندية تغيير موعد مواجهة بيراميدز ضد إنبي في ثمن نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويقام اللقاء يوم الأحد 26 مارس الجاري في التاسعة والربع مساء.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم السبت يوم 25 ولكن تم تأجيله لمدة يوم.

ويستضيف استاد الدفاع الجوي مواجهة بيراميدز ضد إنبي في التاسعة والربع مساء.

وكانت قد أقيمت ثلاث مباريات في ثمن نهائي كأس الرابطة حتى الآن.

وحسمت فرق حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد تأهلهم إلى ربع النهائي.

وتأهلت الفرق الثلاثة إلى ربع النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وينتظر الاتحاد السكندري المتأهل من مواجهة بيراميدز ضد إنبي.

ولم تحدد رابطة الأندية موعد مباريات ربع نهائي كأس الرابطة حتى الآن.