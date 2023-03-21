تقرير فرنسي: المدير الرياضي لباريس سان جيرمان قد ينتقل لـ تشيلسي

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 12:07

كتب : FilGoal

لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان

كشفت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية عن إمكانية انضمام لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان إلى تشيلسي خلال الفترة المقبلة.

كامبوس كان قد تولى منصب المدير الرياضي لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الحالي ولكن وفقا لفوت ميركاتو فإنه مهدد بخسارة منصبة في الوقت الحالي.

إدارة باريس سان جيرمان غير معجبة بسوق الانتقالات الذي أجراه المدرب في الصيف الماضي، كما أنه فشل في التعاقد مع أي لاعب خلال شهر يناير.

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كامبوس أيضا يفكر بنفسه في الرحيل عن عن باريس سان جيرمان لأنه غير راضي عن وضع النادي ويشعر بالإحباط والندم من التعامل مع فترة الانتقالات.

فوت ميركاتو أشارت إلى أن كامبوس بدأ في بناء علاقة مع تشيلسي وهناك اتصال دائم بينه وبين إدارة النادي من بداية العام الجاري لإمكانية تولي منصب المدير الرياضي بالنادي الإنجليزي.

صحيفة لو باريزيان كانت قد كشفت عن اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع كامبوس خلال شهر سبتمبر الماضي.

كامبوس كان قد سبق له تولي منصب المدير الرياضي لنادي موناكو وتمكن من التعاقد مع العديد من المواهب مثل خاميس رودريجيز وبرناردو سيلفا وأنتوني مارسيال وجوفري كوندوجبيا بالإضافة إلى بعض النجوم مثل راديميل فالكاو وريكاردو كارفاليو.

وخسر باريس سان جيرمان فرصة المنافسة على دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا، بينما يتصدر الفريق الدوري الفرنسي بفارق 7 نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني.

تشيلسي باريس سان جيرمان لويس كامبوس
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