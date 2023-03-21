400 ألف دولار مع الفوائد.. فض المنازعات تقبل شكوى الزمالك ضد التعاون بخصوص مصطفى فتحي

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 11:40

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

مصطفى فتحي - الزمالك

قررت غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قبول شكوى الزمالك ضد التعاون السعودي بخصوص مصطفى فتحي.

وتقدم الزمالك بشكوى في وقت سابق من شهر فبراير الماضي بسبب عدم حصوله على 400 ألف دولار من قيمة انتقال اللاعب والتي وصلت إلى مليون دولار وقتها.

وجاء قرار الغرفة كالتالي:

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1. قبول طلب الزمالك.

2. على المدعى عليه (التعان السعودي) أن يدفع للمدعي المبالغ التالية:

- 200 ألف دولار أمريكي كمبلغ مستحق بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ اعتبارا من 1 مارس 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.

- 200 ألف دولار أمريكي كمبلغ مستحق بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ اعتبارا من 1 أبريل 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.

3. يُطلب من المدعى عليه كذلك دفع غرامة قدرها 40 ألف دولار أمريكي. يجب دفع الغرامة في غضون 30 يوما من إخطار فيفا بالقرار الحالي.

4- وفقا للبند 24 من اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالاتهم، فإنه إذا لم يتم السداد الكامل للمبالغ المنصوص عليها في النقطة 2 (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة) في غضون 45 يوما من الإخطار بهذا القرار ، فسيتم تطبيق العقوبات التالية:

-يُمنع المدعى عليه من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، حتى يتم دفع المبلغ المستحق. يجب أن تصل المدة القصوى للحظر إلى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية.

- يجب تقديم الموضوع الحالي عند الطلب إلى لجنة فيفا التأديبية في حالة عدم سداد كامل المبلغ (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة) بنهاية فترات التسجيل الثلاث الكاملة والمتتالية.

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وفي الصيف انتقل مصطفى فتحي لصفوف بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء حسبما أعلن نادي التعاون.

الجناح البالغ 28 عامًا خاض 12 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

وسجل مصطفى فتحي تسعة أهداف وصنع أربعة آخرين في 29 مباراة لعبها مع بيراميدز الموسم الحالي.

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