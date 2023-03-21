تقرير تونسي: فشل مفاوضات حسام البدري مع الصفاقسي

كشف حسام البدري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر عن فشل مفاوضاته مع الصفاقسي التونسي.

وكان البدري أبرز المرشحين لقيادة نادي الصفاقسي خلفا لأنيس بو جلبان لاعب الأهلي السابق.

وقال البدري لـ موقع فووت 24 التونسي: "فشلت مفاوضات قيادتي لفريق الصفاقسي لاختلاف وجهات النظر".

ورحل بو جلبان عن قيادة الصفاقسي بعد الخروج من ربع نهائي كأس تونس أمام الأولمبي الباجي.

ويحتل الصفاقسي المركز السادس من المرحلة الختامية بالدوري التونسي برصيد نقطتين.

وتقام المرحلة الختامية في الدوري التونسي بمشاركة ثمانية فرق تتنافس على لقب الدوري.

وتعادل الصفاقسي في مباراته الأخيرة بالمسابقة أمام الإفريقي سلبيا بدون أهداف يوم الجمعة الماضية.

وكانت المحطة التدريبية الأخيرة لـ حسام البدري مع وفاق سطيف الجزائري.

وارتبط اسم المدرب المصري في وقت سابق بقيادة الوداد المغربي قبل أن يتم تعيين خوان كارلوس جاريدو.