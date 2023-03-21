إمام عاشور: التسجيل من أول مباراة مع ميتيلاند كرم ربنا.. وأتمنى التوفيق لـ الزمالك

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 11:28

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند

أعرب إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي عن امتنانه بالتسجيل مع فريقه الجديد في أول مشاركة أوروبية له.

إمام عاشور

النادي : ميتيلاند

ميتيلاند

وكان عاشور قد انتقل إلى صفوف ميتيلاند الدنماركي في يناير الماضي قادما من نادي الزمالك.

وقال إمام عاشور عبر قناة المحور: "الحمد لله على توفيق ربنا بتسجيل أول أهداف مسيرتي في أوروبا بمباراتي الأولى مع فريق ميتيلاند".

أخبار متعلقة:
بتعادل قاتل.. إمام عاشور يخسر فرصة المنافسة على لقب الدوري الدنماركي مع ميتيلاند إمام عاشور على دكة بدلاء ميتيلاند لمواجهة سيلكيبورج بمشاركة إمام عاشور.. موقف ميتيلاند يتأزم قبل المرحلة الختامية بعد خسارة من متذيل الترتيب للمرة الرابعة على التوالي.. إمام عاشور أساسي مع ميتيلاند في الدوري الدنماركي

وعن حلم الاحتراف في الدوري الإنجليزي أجاب "ألعب لفريق واسم كبير حاليا، وإن شاء الله ربنا يكرمني ويوفقني خلال الفترة المقبلة".

وشدد إمام عاشور "لي الشرف بحديث ودعم أي مشجع لي خلال تلك الفترة".

واختتم إمام تصريحاته "إن شاء الله ربنا يكرم نادي الزمالك، وتقديم مستوى جيد من اللاعبين".

ويقام حفل زفاف إمام عاشور اليوم الثلاثاء قبل أن ينضم إلى معسكر منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وكان من المقرر أن يستضيف استاد القاهرة المواجهة المقرر إقامتها يوم 24 مارس الجاري في التاسعة مساء ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره الإفريقي "كاف" من أجل إقامة مباراة مصر ضد مالاوي على استاد الدفاع الجوي بسبب أعمال صيانة على استاد القاهرة.

فيما تقام مباراة الجولة الرابعة على ملعب ليلونجوي بينجو الوطني في عاصمة مالاوي يوم 28 مارس المقبل.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات رفقة إثيوبيا وغينيا كوناكري.

وفازت مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد في 5 يونيو الماضي.

ثم خسرت مصر بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية في التاسع من نفس الشهر، ليرحل إيهاب جلال بعدها عن تدريب الفراعنة.

منتخب مصر ميتيلاند إمام عاشور
نرشح لكم
تصفيات أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر مع مالاوي.. القنوات الناقلة والمعلق محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر منتخب مصر يخوض مرانه الأول استعدادا لـ مالاوي بمشاركة 15 لاعبا قائمة مالاوي - حضور نجم أمم إفريقيا وغياب صانع معجزة 2008 أمام مصر اتحاد الكرة يعلن حضور 20 ألف مشجع لمباراة مصر ومالاوي استاد القاهرة لـ في الجول: لا يمكننا استضافة مباراة مصر.. وهذا موقف الأهلي والهلال اتحاد الكرة يخاطب كاف لنقل مواجهة مصر ضد مالاوي إلى استاد الدفاع الجوي السويركي: لم أحدد الحارس الأساسي للمنتخب الأولمبي ضد زامبيا حتى الآن
أخر الأخبار
تقرير فرنسي: المدير الرياضي لباريس سان جيرمان قد ينتقل لـ تشيلسي 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر مع مالاوي.. القنوات الناقلة والمعلق 19 دقيقة | منتخب مصر
لتجنب الهبوط.. إشبيلية يقيل خورخي سامباولي 30 دقيقة | الدوري الإسباني
ليكيب: اختيار مبابي كقائد لفرنسا قد يؤثر على مسيرة جريزمان الدولية 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
400 ألف دولار مع الفوائد.. فض المنازعات تقبل شكوى الزمالك ضد التعاون بخصوص مصطفى فتحي 41 دقيقة | الدوري المصري
تقرير تونسي: فشل مفاوضات حسام البدري مع الصفاقسي 45 دقيقة | الكرة المصرية
إمام عاشور: التسجيل من أول مباراة مع ميتيلاند كرم ربنا.. وأتمنى التوفيق لـ الزمالك 53 دقيقة | منتخب مصر
محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال