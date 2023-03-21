إمام عاشور: التسجيل من أول مباراة مع ميتيلاند كرم ربنا.. وأتمنى التوفيق لـ الزمالك

أعرب إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي عن امتنانه بالتسجيل مع فريقه الجديد في أول مشاركة أوروبية له.

إمام عاشور النادي : ميتيلاند ميتيلاند

وكان عاشور قد انتقل إلى صفوف ميتيلاند الدنماركي في يناير الماضي قادما من نادي الزمالك.

وقال إمام عاشور عبر قناة المحور: "الحمد لله على توفيق ربنا بتسجيل أول أهداف مسيرتي في أوروبا بمباراتي الأولى مع فريق ميتيلاند".

وعن حلم الاحتراف في الدوري الإنجليزي أجاب "ألعب لفريق واسم كبير حاليا، وإن شاء الله ربنا يكرمني ويوفقني خلال الفترة المقبلة".

وشدد إمام عاشور "لي الشرف بحديث ودعم أي مشجع لي خلال تلك الفترة".

واختتم إمام تصريحاته "إن شاء الله ربنا يكرم نادي الزمالك، وتقديم مستوى جيد من اللاعبين".

ويقام حفل زفاف إمام عاشور اليوم الثلاثاء قبل أن ينضم إلى معسكر منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وكان من المقرر أن يستضيف استاد القاهرة المواجهة المقرر إقامتها يوم 24 مارس الجاري في التاسعة مساء ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره الإفريقي "كاف" من أجل إقامة مباراة مصر ضد مالاوي على استاد الدفاع الجوي بسبب أعمال صيانة على استاد القاهرة.

فيما تقام مباراة الجولة الرابعة على ملعب ليلونجوي بينجو الوطني في عاصمة مالاوي يوم 28 مارس المقبل.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات رفقة إثيوبيا وغينيا كوناكري.

وفازت مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد في 5 يونيو الماضي.

ثم خسرت مصر بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية في التاسع من نفس الشهر، ليرحل إيهاب جلال بعدها عن تدريب الفراعنة.