محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر

انضم محمد صلاح قائد منتخب مصر إلى معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهتي مالاوي الأسبوع المقبل.

ويلعب منتخب مصر ضد مالاوي مرتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 يومي الجمعة والثلاثاء في القاهرة وليلونجوي.

ووصل صلاح إلى معسكر المنتخب المصري في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

ونشر نجم ليفربول صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام جمعته بالحارس أحمد الشناوي والفريق الطبي للفراعنة.

سيشارك صلاح في المران الثاني للمنتخب يوم الثلاثاء.

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وخاض منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا أول تدريباته باستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة مالاوي يوم الاثنين.

وشارك في مران المنتخب الأول 15 لاعبا بالإضافة إلى محمد أحمد حارس مرمى المنتخب الأولمبي بسبب وجود حارسين فقط نظرا لعدم وصول لاعبي بيراميدز.

ويصل لاعبو بيراميدز إلى فندق إقامة المنتخب بعد عودتهم من المغرب عقب مواجهة الجيش الملكي في الكونفدرالية.

وشارك في المران كل من:

محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - أحمد فتوح - هشام صلاح - طارق حامد - مروان عطية - أحمد عبد القادر - حمدي فتحي - محمود حماده - محمود كهربا - أحمد زيزو - عمر مرموش - مصطفي محمد.

وشهد مران المنتخب حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة وكل من حازم إمام ومحمد بركات عضوي المجلس.

وكان من المقرر أن يستضيف استاد القاهرة المواجهة المقرر إقامتها يوم 24 مارس الجاري في التاسعة مساء ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره الإفريقي "كاف" من أجل إقامة مباراة مصر ضد مالاوي على استاد الدفاع الجوي بسبب أعمال صيانة على استاد القاهرة.

فيما تقام مباراة الجولة الرابعة على ملعب ليلونجوي بينجو الوطني في عاصمة مالاوي يوم 28 مارس المقبل.

وشهدت القائمة تواجد ثنائي الأهلي أحمد عبد القادر ومروان عطية، كما ضمت أحمد فتوح ظهير الزمالك وهشام صلاح لاعب الاتحاد.

وعاد مصطفى فتحي لاعب بيراميدز لقائمة منتخب مصر منذ بطولة كأس العرب، كذلك تواجد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي للمرة الأولى تحت قيادة فيتوريا.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات رفقة إثيوبيا وغينيا كوناكري.

وفازت مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد في 5 يونيو الماضي.

ثم خسرت مصر بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية في التاسع من نفس الشهر، ليرحل إيهاب جلال بعدها عن تدريب الفراعنة.