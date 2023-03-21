استبعاد موسيالا من قائمة ألمانيا بسبب الإصابة

استبعد هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا، جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ بسبب الإصابة.

جمال موسيالا النادي : بايرن ميونيخ ألمانيا

وتعرض موسيالا -20 عاما - لإصابة في الفخذ الأيسر وبالتالي يغيب عن مواجهتي بيرو وبلجيكا الوديتين.

وقرر فليك عدم استدعاء لاعب آخر بدلا من موسيالا.

وقال فليك في تصريحات صحفية: "كنا نتمنى أن يكون موسيالا لائقا لأنه يتمتع بصفات فريدة، هذا السبب أنه من المؤسف لنا أنه ليس هناك".

وأضاف فليك "نتمنى له الشفاء التام في أقرب وقت ممكن ويكون هناك قدرة على اللعب معنا مرة أخرى".

ويأمل بايرن أن يتعافى موسيالا قبل الفترة الحاسمة من موسمه بعد التوقف الدولي.

إذ يلعب بايرن ميونيخ أمام بوروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني يوم 1 أبريل.

ويواجه بايرن ميونيخ فريق مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتكون مباراة الذهاب يوم 11 أبريل.

ولعب موسيالا 20 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا وكان جزءا من فريق فليك في كأس العالم 2022.

ولن يلعب منتخب ألمانيا أي تصفيات لبطولة أوروبا 2024 لأنها الدولة المضيفة.