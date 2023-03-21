محمد شيكا يخلد ذكرى غرقى النوبة

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 10:42

كتب : FilGoal

المقاولون - فاركو - محمد شيكا

خلد محمد شيكا حارس مرمى فاركو ذكرى "غرقى النوبة" خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في ثمن نهائي كأس الرابطة.

وتعرض ستة شباب من النوبة إلى الغرق يوم 6 مارس الجاري على متن مركب صغير للنزهات النيلية.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إيجاد 2 فقط، دون أن يتم العثور على الجثامين الأربعة المتبقية.

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وقال شيكا عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اللهم رب الضالة هادي الضالة، تهدي من الضلالة، رد على اهلنا ضالتهم بقدرتك وسلطانك".

وأضاف "اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بينهم وبين ابنائهم. اللهم أخرجهم من ظلمات البحر".

وخسر نادي فاركو أمام الاتحاد 7-6 بضربات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدفين لكل فريق.

فاركو محمد شيكا كأس رابطة الأندية المحترفة
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