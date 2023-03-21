إصابة هالاند وغيابه عن مواجهتي النرويج في تصفيات يورو 2024

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم إصابة إرلينج هالاند وغيابه عن مواجهتي إسبانيا وجورجيا في تصفيات يورو 2024.

ويتواجد منتخب النرويج في المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة للبطولة في ألمانيا في صيف 2024.

وأوضح الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن "هالاند شعر بألم في الفخذ بعد خوض مباراة بيرنلي".

وقال أولا ساند طبيب المنتخب عبر الموقع الرسمي: "اعتقدنا أن الإصابة عادية يوم السبت لكن بعد خضوعه لمزيد من الفحوصات أمس فيتضح عدم قدرته على خوض مباراتي إسبانيا وجورجيا ومن الأفضل أن تتم متابعة عائلته مع النادي".

من جانبه قال ساتل سولباكن المدير الفني للمنتخب عبر الموقع الرسمي: "كان الأمر صعبا على هالاند عندما علم بعدما مقدرته على اللعب للمنتخب، لكن لدينا ثقة ومواهب للفوز بالنقاط في المباريات المقبلة".

وأتم "علينا الاستعداد بكل طاقتنا لمباراتي السبت والثلاثاء المقبلين".

ورفقة النرويج يتواجد كل من جورجيا وقبرص وإسبانيا وأسكتلندا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للنهائيات مباشرة.

ويحتل هالاند المركز الثامن في ترتيب هدافي النرويجي تاريخيا برصيد 21 هدفا في 23 مباراة.

ويتصدر يورين يوفي ترتيب هدافي النرويج تاريخيا برصيد 33 هدفا في 45 مباراة.