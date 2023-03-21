مواعيد مباريات الثلاثاء 21 مارس 2023.. كأس الرابطة والدرجة الثانية وبطولة العرب

يشهد اليوم مباريات في الدرجة الثانية ولقاء في كأس الرابطة المصرية.

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كأس الرابطة

يلعب سيراميكا كليوباترا ضد سموحة في تمام الخامسة مساء على ملعب المقاولون العرب.

ويقام اللقاء ضمن منافسات ثمن نهائي كأس رابطة الأندية ويذاع عبر أون تايم سبورتس.

كأس العرب

يستضيف شبيبة الساورة الجزائري فريق نادي الكويت في تمام الخامسة مساء.

الدرجة الثانية

يشهد اليوم 14 مباراة من مواجهات دوري الدرجة الثانية المصرية.

وتأتي المباريات كالآتي:

أسمنت أسيوط × الجونة

ديروط × شباب طامية

القناة × كهرباء الإسماعيلية

الترسانة × المصرية للاتصالات

الإعلاميين × منتخب السويس

النصر × وادي دجلة

زد × المستقبل سبورت

بورتو السويس × العبور بالقليوبية

الإنتاج الحربي × إيسترن كومباني

السكة الحديد × بتروجت

سبورتنج × هلال مطروح

كفر الشيخ × دكرنس

طنطا × بروكسي

المنيا × تليفونات بني سويف

وتقام جميع المباريات في تمام الثالثة عصرا.