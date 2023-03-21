"اكتشاف الحضري" ينضم لقائمة منتخب قطر الأولمبي

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 10:14

كتب : FilGoal

علي نادر حارس الخور القطري

انضم علي نادر حارس نادي الخور القطري إلى قائمة منتخب العنابي تحت 23 عاما للمشاركة في البطولة الدولية الودية.

علي نادر هو حارس مصري أمريكي، وقرر عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر الأولمبي في وقت سابق ضمه لقائمة المنتخب.

وقال عصام الحضري في سبتمبر الماضي وقت معسكر المنتخب الأولمبي: "علي نادر مصري أمريكي محترف في نادي الخور القطري. هناك لوائح معروفة في قطر، إذا كنت حارس مرمى تملك الإقامة يمكنك اللعب، ولكن لا يمكنك اللعب للمنتخب. إذا لعبت لمنتخب بلدك فهذا قد يسقطك من سجلات القيد".

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وتابع "هناك العديد من اللاعبين الجيدين المحترفين بجنسيات مختلفة. حين تحدثت مع علي نادر كان مرحبا وكذلك والده، ولم يتأخرا على بلدهما".

واختتم "مشكلة أن هؤلاء اللاعبين لا يشاركون مع أنديتهم لا تشكل لي عائقا، فأنا أعرف كيف أهيئهم نفسيا وأجهزهم. أتعامل معهم كصديقهم فهم يعتبروا مثل أبنائي ونحن أسرة وسنعمل لصالح بلدنا".

وتأتي البطولة الدولية ضمن استعدادات المنتخبات لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد باريس والتي ستقام في الدوحة.

وكان الاتحاد القطري قد أعلن جدول مباريات البطولة الدولية، بمشاركة منتخبات قطر، والكويت، والإمارات، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وفيتنام، قيرجيزستان، والعراق، وسلطنة عمان، والسعودية.

منتخب قطر الأولمبي عصام الحضري
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