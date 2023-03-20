خالد لطيف: الأقرب رحيل فيريرا لكنه يتمسك بحقوقه المادية.. ونبيه استقال مرات عديدة

كشف خالد لطيف أمين صندوق الزمالك عن دخول إدارة النادي في مفاوضات مع المدرب جيسوالدو فيريرا لرحيله عن الفريق.

وقال لطيف عبر صدى البلد: "الأقرب رحيل فيريرا لكن الأمر متوقف على الشرط الجزائي وسداد المكافآت السابقة، وهو مبلغ مالي كبير بالدولار".

وتابع: "نحاول تخفيض الرقم لأقصى درجة، بدأنا التفاوض معه منذ 48 ساعة، وهو متمسك بحقوقه المادية وذلك حقه كاملًا، ويجب أن يكون خروجه مشرفًا من الزمالك".

وكشف لطيف: "أسامة نبيه قدّم استقالته أكثر من مرة والنادي تمسّك به، أخبرني شفهيا برغبته في الرحيل في تونس ثم الجزائر، لكنه كان يبقى كل مرة حبًا في الزمالك".

وتابع: "الاستقالة الأخيرة التي أعلنها عبر صفحته لم يبلغني بها، لكن لو طُلب منه الاستمرار لحاجة النادي لخدماته فسيكون موجودا".

واعترف: "اعتقادي الشخصي أن المدرب الأجنبي هو الأنسب للأهلي والزمالك، ويجب أن يكون وجهًا جديدًا".

وعند سؤاله عما إذا كان خالد جلال وميدو طارق مصطفى من الأسماء المطروحة لخلافة فيريرا، أجاب: "كل تلك الأسماء مطروحة، لكن يجب الوقوف على ظروف كل شخص واستعداده لتولي المهمة، فطارق مصطفى سيكون من الصعب رحيله عن الدوري المغربي بعد النجاحات التي حققها".

وأتم: "تم إيقاف مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى ارتباطًا بتحسن النتائج".

وودّع الزمالك دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات بخسارته أمام شباب بلوزداد بهدفين دون رد.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في الدوري المصري برصيد 33 نقطة.