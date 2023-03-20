في الجول يكشف كواليس اجتماع إدارة الزمالك لاختيار المدرب الجديد

انتهى اجتماع مجلس إدارة الزمالك الخاص باتخاذ القرار النهائي بشأن الجهاز الفني لفريق كرة القدم سواء الحالي أو الأسماء المطروحة لتولي المهمة في الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع انتهى دون الاتفاق على القرار النهائي بشأن المدير الفني الجديد للزمالك ولكن معظم الآراء تؤيد فكرة تعيين خالد جلال بشكل مؤقت لنهاية الموسم.

وتم التواصل من الزمالك مع خالد جلال لمعرفة رأيه والمدرب رحب بتولى المهمة في الفترة المقبلة.

وهناك آراء أخرى تفضل التعاقد مع مدير فني أجنبي وذلك بسبب البطولات التي ينافس فيها الزمالك هذا الموسم وهي كأس الرابطة وكأس مصر وكذلك البطولة العربية مطلع الموسم المقبل.

وسيتم حسم أمر المدير الفني الجديد للزمالك خلال 48 ساعة بعد جلسة أخرى لمجلس الإدارة.

وكشف سليمان وهدان نائب رئيس الزمالك عن أن الاتجاه الأقوى داخل النادي هو تعيين مدرب مصري للفريق بشكل مؤقت لنهاية الموسم وأن الإعلان سيكون خلال 48 ساعة.

وقال سليمان وهدان عبر قناة أون تايم سبورتس: "خلال 48 ساعة سيكون هناك أخبار تسعد جمهور الزمالك بشأن الجهاز الفني".

وأضاف "إسماعيل يوسف سيقود مران الزمالك غدا الثلاثاء ولن نعلن أي شيء بشأن المدرب إلا بعد 48 ساعة".