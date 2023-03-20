اسكواش - إيقاف مصطفى عسل لستة أسابيع وغيابه عن بطولتين بسبب "اللعب الخطير"

الإثنين، 20 مارس 2023 - 23:30

كتب : محمد سمير

مصطفى عسل

قرر الاتحاد الدولي للاعبي الاسكواش المحترفين PSA إيقاف مصطفى عسل المصنف الأول عالميا لمدة ستة أسابيع.

وسيغيب عسل عن منافسات بطولتي أوبتاسيا المفتوحة وبريطانيا المفتوحة المقبلتين.

وبرر الاتحاد الدولي قراره بسبب "اللعب الخطير" من جانب مصطفى عسل في حادثتي ربع ونصف نهائي بطولة مصر المفتوحة 2022 التي أقيمت في سبتمبر الماضي.

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وجاء القرار الرسمي كالآتي:

"الاتحاد الدولي للاعبي الاسكواش المحترفين يعلن إيقاف مصطفى عسل المصنف الأول عالميا لمدة ستة أسابيع وغرامة مالية 2000 جنيه إسترليني بسبب حادثتي اللعب الخطير في ربع ونصف نهائي بطولة مصر المفتوحة 2022".

"مصطفى عسل بعد قرار إيقافه سيغيب عن منافستي أوبتاسيا المفتوحة وبريطانيا المفتوحة ويعود للمشاركة من جديد يوم 1 مايو المقبل".

وأشار بيان الاتحاد الدولي إلى اتهام مصطفى عسل بانتهاكين منفصلين لقواعد السلوك الخاصة بالاتحاد متعلقة بما يسمى "اللعب الخطير".

وكشف الاتحاد أن الحادثتين كانتا خلال مباراتي ربع ونصف نهائي مصر المفتوحة 2022 الماضية.

وكان مصطفى عسل قد تغلب على مازن هشام في تلك البطولة بربع النهائي قبل أن يخسر أمام علي فرج في نصف النهائي.

وتقام منافسات أوبتاسيا المفتوحة للاسكواش في لندن خلال الفترة من 21 إلى 26 مارس الجاري.

بينما منافسات بريطانيا المفتوحة تقام خلال الفترة من 9 إلى 16 أبريل المقبل.

وبات مصطفى عسل مهددا بفقدان صدارة التصنيف العالمي خلال الأسابيع المقبلة بسبب غيابه عن البطولات حتى 1 مايو.

وكان قد تقرر إيقاف والد مصطفى عسل عن حضور المباريات لمدة 10 أشهر وحتى 29 نوفمبر المقبل بسبب مشادة مع الشركة الراعية للعبة الاسكواش في مصر تعود لنفس البطولة في سبتمبر الماضي.

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