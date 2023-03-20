سليمان وهدان: خلال 48 ساعة سيتم الإعلان عن مدرب الزمالك.. وعقوبات مالية على اللاعبين

الإثنين، 20 مارس 2023 - 23:20

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي

كشف سليمان وهدان نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك عن موعد الإعلان عن مدرب الفريق الأبيض الجديد.

وقال سليمان وهدان عبر قناة أون تايم سبورتس: "خلال 48 ساعة سيكون هناك أخبار تسعد جمهور الزمالك بشأن الجهاز الفني".

وأضاف "الزمالك لا ينافس هذا الموسم سوى على لقب كأس الرابطة والدوري أصبح بعيدا جدا".

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وأكمل "مدرب الزمالك القادم مصري من أبناء النادي ولديه فرصة كبيرة ليثبت نفسه في الفترة المتبقية من الموسم وأن يعيد كبرياء اللاعبين ومستوى الفريق".

وواصل "مجلس الإدارة اتفق على اسم مدرب الزمالك الجديد ولن يتم الإعلان عنه إلا بعد 48 ساعة".

وأشار "المدرب المقبل أمامه فرصة لإثبات نفسه وأن يكون هو المدرب الدائم للفريق في الموسم المقبل".

وأكد "نجحنا في حل 90% من أزمات نادي الزمالك المالية من مقابل بيع إمام عاشور".

واستمر في تصريحاته "نحتاج أن يفهم اللاعبين قيمة قميص نادي الزمالك جيدا وسيتم توقيع غرامات على الفريق لأننا تعاقدنا مع هؤلاء اللاعبين من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير وليس للتمثيل المشرف فقط".

واستطرد "راتب لاعب الكرة في الزمالك أكثر من مرتب وزير في 10 سنوات ويحصل على شهرة غير طبيعية لذلك يجب أن يقاتل من أجل النادي".

وأتم تصريحاته "إسماعيل يوسف سيقود مران الزمالك غدا الثلاثاء مع باقي أعضاء الجهاز الفني ولن نعلن أي شيء بشأن المدرب إلا بعد 48 ساعة".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق وجود اتجاه داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لتوجيه الشكر إلى المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا في الاجتماع الذي انتهى منذ قليل.

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد ليخرج رسميا من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 20 مباراة.

الزمالك سليمان وهدان الدوري المصري
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