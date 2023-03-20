كرة سلة - الأهلي يواصل انتصاراته بالعلامة الكاملة في دوري السيدات بالتغلب على الجزيرة

الإثنين، 20 مارس 2023 - 22:46

كتب : محمد سمير

شاي كايلي - سيدات الأهلي كرة سلة

واصل فريق سيدات الأهلي انتصاراته في دوري السوبر لمحترفات السلة ليحقق العلامة الكاملة عقب 12 جولة.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على الجزيرة بنتيجة 77-65 على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

وشهد اللقاء حضور كل من العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي وأوجوستي بوش المدير الفني لرجال سلة الأهلي.

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ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة منفردا قبل جولتين من الختام.

وجاءت نتائج الجولة الثانية عشر كالآتي:

الأهلي يهزم الجزيرة 77-65

سموحة يتغلب على البنك الأهلي 85-61

الاتحاد يفوز على الطيران 72-64

وبدأ الدور الثاني من مرحلة المجموعات بمشاركة سبعة فرق فقط بدلا من ثمانية بعد اعتذار الزمالك عن عدم استكمال البطولة وهو ما أدى لهبوطه إلى الدرجة الثانية.

وجاء ترتيب دوري السيدات كالآتي:

1- الأهلي 22 نقطة

2- سبورتنج 21 نقطة

3- الجزيرة 19 نقطة

4- الاتحاد 18 نقطة

5- سموحة 16 نقطة

6- الطيران 13 نقطة

7- البنك الأهلي 13 نقطة

وتقام مباريات الجولة الثالثة عشر يوم السبت 25 من شهر مارس الجاري في تمام التاسعة مساء وتأتي المباريات كالآتي:

الأهلي × سموحة

الجزيرة × سبورتنج

البنك الأهلي × الطيران

كرة سلة سيدات الأهلي دوري السيدات
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