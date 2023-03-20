الدرجة الثانية - بعد استخدام الهاتف لاحتساب الهدف.. إعلان قرارات لقاء النصر والسويس

أصدرت لجنة مسابقات القسم الثاني قرارتها الخاصة بمباراة النصر مع منتخب السويس التي شهدت لجوء الحكم إلى هاتف المركز الاعلامي لنادي منتخب السويس و إلغاء الهدف الثاني للنصر.

وشهدت مباراة منتخب السويس والنصر في الجولة 22 من دوري الدرجة الثانية واقعة مثيرة بسبب إلغاء الحكم محمد فاروق لهدف بعد عودته لمشاهدة اللقطة عبر أحد الهواتف المحمولة.

وجاءت القرارات كالآتي:

إيقاف أحمد ساري المدير الفني لنادي منتخب السويس لمدة مباراة واحدة وغرامة 1000 جنيه.

توقيع غرامة على منتخب السويس قيمتها 5000 جنيه لنزول الجهاز الفني للاعتراض.

توقيع غرامة 5000 جنيه لقيام الجماهير بالسباب الجماعي.

توقيع غرامة على محمد خلف مدرب عام النصر بإيقافه لمدة 4 مباريات وغرامة مالية 2000 جنيه.

غرامة مالية 5000 على النادي بسبب نزول الجهاز الفني لأرض الملعب للاعتراض.