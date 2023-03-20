لاعب فرنسي يعلن اقتراب انضمامه لمنتخب إسبانيا

أعلن الفرنسي روبن لو نورماند لاعب ريال سوسيداد لأول مرة عن نيته تمثيل منتخب إسبانيا.

وذكرت تقارير صحفية عديدة في الفترة الماضية أن لو نورماند بدأ إجراءات الحصول على الجنسية الإسبانية لتمثيل لاروخا.

وقال لو نورماند عبر محطة موفيستار بلس: "حدثت العديد من الأمور، هاتفني المدير الرياضي للاتحاد ثم المدير الفني منذ حوالي شهر، وأخبراني أنهما يبحثان ضمي للمنتخب الإسباني".

وأكمل: "أرادا معرفة رأيي، كانت لحظات مهمة ورائعة، إنها واحدة من أهم لحظاتك في مسيرتك الرياضية، إنه هدف يطمح كل اللاعبين للوصول إليه".

وشدد: "إنه امتياز وأشعر بامتنان كبير، الآن سأواصل التدرب لأجهز نفسي للتوقف التالي".

وكشف: "أوراقي كلها جاهزة، لكن الأمر يتطلب وقت وموافقة الحكومة، مجلس الوزراء سيجتمع، لكننا في الطريق".

واعترف: "الأمر كان أسهل مما توقعت، من الجلي أنني فرنسيّ، عائلتي فرنسية، لكن عندما تقيّم مسيرتك وأين تأسست وأين حققت حلم طفولتي، فإن ذلك حدث في إسبانيا".

وأتم: "هنا صرت لاعبًا محترفًا، تحديدًا في ريال سوسيداد. أعيش هنا منذ 8 سنوات، لكن الأمر لا يتعلق بالوقت فقط. أنا سعيد وفخور وما أريده هو الدفاع عن هذا القميص".

لو نورماند (26 عامًا) وُلد في مدينة بابو الفرنسية، وقد بدأ مسيرته في نادي بريست.

وانتقل لو نورماند إلى رديف ريال سوسيداد عام 2016، وصُعد للفريق الأول في 2018.

وخاض لو نورماند 168 مباراة مع ريال سوسيداد، وقاده للفوز بكأس ملك إسبانيا 2020، كما كان أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر أكتوبر 2021.

ولم ينل لو نورماند أي استدعاء لأي من الفئات العمرية لمنتخب فرنسا طوال مسيرته.

ولم تكتمل إجراءات تجنيس لو نورماند لينضم لكتيبة لويس دي لا فوينتي في توقف مارس الدولي، لكن من المتوقع أن يحدث ذلك في المستقبل.

وبذلك سيكون لو نورماند ثاني لاعب من أصول فرنسية في القائمة الحالية لـ إسبانيا بعد أيمريك لابورت الذي يمثّل إسبانيا منذ 2021.

وسينضم لو نورماند إلى قائمة من اللاعبين غير المولودين في إسبانيا لكنهم اختاروا تمثيل لاروخا.

وتضم هذه القائمة أسماء شهيرة مثل ألفريدو دي ستيفانو، ودييجو كوستا، وماركوس سينا، وفيرينتش بوشكاش، ولاديسلاو كوبالا، وأنسو فاتي، ودوناتو، وخوان أنطونيو بيتزي.