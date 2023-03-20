بعد الاشتباك مع حارس إشبيلية.. إيقاف مشجع إيندهوفن 40 عاما والسجن 3 أشهر

الإثنين، 20 مارس 2023 - 21:39

كتب : FilGoal

ماركو دميتروفيتش حارس مرمى إشبيلية يعتدي على مشجع إيندهوفن

تم منع المشجع الذي اعتدى على حارس مرمى إشبيلية الإسباني ماركو دميتروفيتش خلال مباراة إيندهوفن الهولندي في الدوري الأوروبي من دخول ملعب فيليبس لمدة 40 عاما.

وتعرض دميتروفيتش إلى الاعتداء في المباراة التي جمعت بين إشبيلية وبي سي آيندهوفن على ملعب الأخير، ولكنه لم يكتف بالمشاهدة لينهال بالضرب على المشجع.

وتم الحكم على المشجع بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع تعليق شهر واحد من قبل محكمة المقاطعة.

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وقال إيندهوفن في بيان رسمي: "بالإضافة إلى الحظر المفروض على الملاعب لمدة أربعين عاما، سيبدأ إيندهوفن إجراءات لاسترداد أي أضرار يتكبدها النادي منه".

"لقد تلقى أيضا حظرا لمدة عامين حول استاد فيليبس من مكتب المدعي العام، وبسبب حظر الاستاد بسبب سوء سلوك سابق لم يكن يجب أن يكون حاضرا على الإطلاق".

وكان المشجع يقضي بالفعل فترة من حظر دخول الملعب حتى عام 2026 الذي فرضه الاتحاد الهولندي لكرة القدم، لكن ايندهوفن قال إنه دخل الأرض بتذكرة اشتراها صديق.

وقال دميتروفيتش عقب المباراة وقتها في تصريحات لـ "تيمبو دي جيدو" الإسباني: "الأمر كان مفاجئا. إذا هاجمني شخص ما، فسأدافع عن نفسي. أعتقد أنه صدمني، لم يستطع ضربي".

وأضاف "بقيت على الأرض لفترة طويلة، لقد تمكنت من ضربة حتى جاء الأمن".

وتعرض دميتروفيتش للاعتداء بعد ذلك أيضا بعد أن تم إلقاء جسم على رأسه خلال مباراة فريقه في الدوري الأوروبي ضد فناربخشه في 16 مارس وهي حادثة من المرجح أن يحقق فيها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

الدوري الأوروبي إشبيلة
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