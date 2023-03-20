بركلات الترجيح ورغم إثارة الوقت الضائع.. الاتحاد يفوز على فاركو في كأس الرابطة

تأهل الاتحاد السكندري إلى دور الثمانية من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد الفوز على فاركو بركلات الترجيح في المباراة المثيرة التي جمعتهما بملعب الإسكندرية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 بعد إثارة كبيرة شهدها الوقت بدل الضائع الذي نجح خلاله فاركو في التعادل والذهاب لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح فاز الاتحاد السكندري بنتيجة 7-6 بعدما سدد كل فريق 8 ركلات.

ثنائية الاتحاد سجلها أحمد عادل ومحمد محمود، وسجل لفاركو أحمد مودي وسوكاري.

ويلعب الاتحاد السكندري في دور الثمانية مع المتأهل من مباراة بيراميدز وإنبي.

وصف المباراة

تقدم فاركو في الدقيقة 42 من ركلة جزاء بعد تدخل قوي من الحارس المهدي سليمان على محمود عماد.

وسدد ركلة الجزاء أحمد عبد العزيز "مودي" بنجاح على يسار الحارس المهدي سليمان مسجلا هدف تقدم فاركو.

في الشوط الثاني سجل أحمد عادل هدف تعادل الاتحاد السكندري في الدقيقة 48.

وجاء الهدف بعدما استغل أحمد عادل خطأ دفاع فاركو في إبعاد الكرة ليسدد بشكل مباشر في الشباك.

وسجل محمد محمود هدفا غير محتسب بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء لكنه كان يقف في موقف التسلل.

ومن جديد نجح محمد محمود في تسجيل هدف الاتحاد السكندري الثاني ولكن هذه المرة بشكل صحيح في الدقيقة 72.

وسدد أوستن أموتو كرة قوية ارتدت من الحارس محمد سعيد شيكا ليتابعها محمد محمود في الشباك.

إثارة الوقت الضائع

وفي الدقيقة 95 حصل فاركو على ركلة جزاء بعد خطأ من صبري رحيل.

وتقدم رامي صبري قائد فاركو لتسديد ركلة الجزاء لكنه سدد في العارضة مهدرا فرصة التعادل على فريقه.

لكن لاعبو فاركو استمروا في الهجمة والمحاولة ووصلت الكرة إلى كينجيسلي سوكاري داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة في الشباك مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 98 من المباراة.

وينتهي الوقت الأصلي بعدها بالتعادل 2-2 لكل فريق وتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

وفي ركلات الترجيح سجل للاتحاد السكندري كل من محمود علاء وخالد الغندور وساليفو مورو وخالد صبحي وصبري رحيل ومحمود عبد العزيز وأوستن أموتو، بينما أهدر السيد سالم.

وسجل لفاركو كل من سوكاري وشكري نجيب ومحمود عماد وأحمد شريف وعبد الناصر محمد وجابر كامل، وأهدر كل من أحمد عوض ورامي صبري.