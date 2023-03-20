رونالدو الظاهرة يتعاقد مع محلل أداء الزمالك السابق للعمل في فريقه

الإثنين، 20 مارس 2023 - 21:04

كتب : FilGoal

رونالدو نازاريو

أعلن نادي كروزيرو البرازيلي عن تعيين بيبا مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.

ويعود البرتغالي بيبا للتدريب بعد أسابيع قليلة من رحيله عن الطائي السعودي.

ويملك الظاهرة رونالدو نازاريو نادي كروزيرو أحد أعرق الأندية البرازيلية.

ويضم الجهاز الفني بيدرو أزيفيدو كمحلل أداء، وهو الذي يمتلك تجربة سابقة في الملاعب المصرية.

وعمل أزيفيدو كمحلل أداء في الجهاز الفني للزمالك وقت ولاية أوجوستو إناسيو عام 2017.

وغاب كروزيرو عن الدوري البرازيلي الممتاز في السنوات الماضية، لكنه عاد للدرجة الممتازة بنهاية الموسم المنصرم.

بيدرو ميجيل ماركيس دا كوستا فيليبي "بيبا" (42 عامًا) لاعب سابق دون مسيرة حافلة، كان بنفيكا أبرز محطاته.

ودرّب بيبا أندية فيرينسي وموريرينسي وتونديلا وباكوس فيريرا وفيتوريا جيمارايش في البرتغال.

وتحوّل بيبا لتدريب الطائي منذ مطلع الموسم الحالي، لكنه رحل بعد أشهر قليلة بتحقيقه 6 انتصارات وتلقيه 9 هزائم.

وسبق أن فاز كروزيرو بلقب كوبا ليبرتادوريس عام 1976 و1997، وفاز بالدوري البرازيلي الممتاز 4 مرات آخرها في 2014.

كروزيرو رونالدو الطائي بيبا
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