بعد 30 عاما من "الدراما العائلية".. فايلر يعود إلى سيرفيت كمدير فني

الإثنين، 20 مارس 2023 - 20:52

كتب : FilGoal

ريني فايلر

يعود ريني فايلر المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي للتدريب في سويسرا بداية من الموسم المقبل.

وأعلن نادي سيرفيت تولي فايلر قيادة الفريق خلفا لـ آلان جيجر الذي يقود الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشار فايلر إلى سعادته بالعودة لناديه السابق مجددا والذي رحل عنه بسبب إصابة ودراما عائلية دفعته للعودة إلى دياره.

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ولم يتول فايلر تدريب أي فريق منذ رحيله عن كاشيما أنتلرز الياباني في أغسطس 2022.

ولعب مدرب الأهلي السابق في صفوف سيرفيت بين 1994 و1996.

وقال فايلر في تصريحات لموقع سيرفيت الرسمي: "لعبت هنا قبل 30 عاما، كنت من المعجبين بالنادي منذ الطفولة، دفعتني الإصابة ودراما عائلية للعودة إلى دياري في زيورخ".

وتابع "أتطلع إلى العودة للعمل مع هذا النادي الرائع مرة أخرى ولكن كمدير فني هذه المرة، أغرتني طموح ورؤية النادي وأتطلع للعمل مع اللاعبي والإدارة لبناء فريق تنافسي".

واختتم فايلر تصريحاته "حتى انتظار تولي منصبي، سأكون أول داعم للنادي في المواعيد النهائية المهمة المقبلة".

ويحتل سيرفيت المركز الثاني من الدوري السويسري عقب 25 جولة برصيد 36 نقطة وبفارق 18 نقطة عن يانج بويز المتصدر.

ويلعب سيرفيت مباراته المقبلة ضد يانج بويز المتصدر يوم 1 أبريل المقبل عقب نهاية التوقف الدولي.

ولم يحصد سيرفيت لقب الدوري منذ عام 1999.

وسبق أن تولى فايلر تدريب نورنبرج الألماني، وأندرلخت البلجيكي الذي حصد معه لقب الدوري.

كما عمل لفترة قصيرة في لوزيرن الذي كان محطته الأخيرة قبل الانضمام إلى الأهلي في صيف 2019.

سيرفيت سويسرا ريني فايلر
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