زوجرانا محمد لـ في الجول: الأهلي لم يفاوضني حتى الآن لكني أحبه منذ الطفولة

الإثنين، 20 مارس 2023 - 20:22

كتب : حسام أحمد

زوجرانا محمد - أسيك ميموزا

كشف زوجرانا محمد لاعب أسيك ميموزا الإيفواري عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه.

وتواصل FilGoal.com مع زوجرانا الذي برز مع منتخب كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية للمحليين مؤخرًا.

وأوضح زوجرانا لـ FilGoal.com: "لم أتلق عرضًا من الأهلي حتى الآن، لكني قرأت عن اهتمام الأهلي بخدماتي عبر الإنترنت".

وعند سؤاله عن تفضيله الانتقال إلى أوروبا أم الأهلي، أوضح: "كلاعب شاب، أتمنى أن أحظى بمسيرة في أوروبا، لكن الأهلي هو نادٍ جعلني أحلم منذ كنت صغيرًا، وإذا قدّموا عرضًا ملموسًا ومثيرًا للاهتمام لن أقول لا، بالتأكيد سأوافق".

وعن مرونة ناديه في المفاوضات، أشار: "أنا أساسي في أسيك ميموزا والنادي يريد مني الاستمرار في الموسم المقبل، لكن لو قدّم الأهلي عرضًا جيدًا فسيسمحون لي بالرحيل".

وأثار زوجرانا الانتباه عندما نشر شعار الأهلي على حسابه في انستجرام قبل يومين.

وعلّق زوجرانا على ذلك: "فعلت ذلك بسبب الحب الذي أكنه لهذا النادي منذ طفولتي".

وتحدث زوجرانا عن نفسه: "أنا لاعب وسط دفاعي يجيد اللعب كلاعب وسط متقدم، ألعب بكلتي القدمين وخضت العديد من المباريات".

وأتم: "مثلي الأعلى نجولو كانتي".

زوجرانا (21 عامًا) بدأ مسيرته في نادي أرمي، ثم انتقل إلى أسيك ميموزا في صيف 2021.

وظهر زوجرانا في 3 من 4 مباريات خاضتها كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية للمحليين في يناير الماضي.

وخاض زوجرانا 7 مباريات في دوري أبطال إفريقيا خلال مسيرته، كما ظهر في 11 مباراة بالكونفدرالية.

وشارك زوجرانا أساسيًا في كل مباريات أسيك الخمسة بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية هذا الموسم.

الأهلي أسيك ميموزا
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