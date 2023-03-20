مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة تغريم طاهر

نفى مصدر من النادي الأهلي ما أثير بشأن توقيع غرامة مالية كبيرة على طاهر محمد.

وكان طاهر محمد قد نشر عبر حسابه على إنستجرام تواجده رفقة محمد الشناوي في الإمارات بأحد ملاعب الكرة الخماسية.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com "لا حقيقة لتوقيع غرامة مالية على طاهر محمد أو خوضه مباراة خماسي في الإمارات".

وأوضح "الصور المتداولة لطاهر ومحمد الشناوي جزء من المشاركة في إعلان لشركة مشروبات شهيرة".

وشدد المصدر "الثنائي سافر بعلم النادي بسبب الحصول على إجازة ولا صحة لتوقيع غرامة مالية".

واختتم مصدر الأهلي تصريحاته "مشاركة طاهر كانت ضمن أداء تمثيلي فقط ضمن الحملة الدعائية وليس مشاركة في مباراة كما أثير".

وكان الأهلي قد تغلب على القطن في الكاميرون بأربعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحافظ الأهلي على حظوظه في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعثر الهلال بالتعادل أمام صنداونز بهدف لكل منهما.

ويحتاج الأهلي للفوز على الهلال في الجولة الختامية بنتيجة هدف دون مقابل أو فارق هدفين أو أكثر لحسم تأهله.

أما في حال فوز الأهلي بفارق هدف واحد وبنتيجة بخلاف هدف دون مقابل، يتأهل الهلال رفقة صنداونز.

ويبدأ التوقف الدولي لشهر مارس ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وتستضيف مصر فريق مالاوي في التاسعة من مساء يوم الجمعة.