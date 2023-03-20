رونالدو يحصد جائزة هدف الجولة في الدوري السعودي

حصد كريستيانو رونالدو جائزة هدف الجولة في مسابقة دوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

وسجل رونالدو هدفا من ركلة حرة بطريقة رائعة في شباك أبها ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة.

وخاض كريستيانو رونالدو في 10 مباريات مع النصر منذ انضمامه وساهم في 11 هدفا حتى الآن.

وجاءت جميع مساهمات رونالدو في مسابقة الدوري السعودي إذ سجل تسعة أهداف وصنع اثنين آخرين.

وكان النصر قد تغلب على أبها بهدفين مقابل هدف واحد ليواصل ملاحقة اتحاد جدة في جدول الترتيب.

وأدرك كريستيانو رونالدو التعادل للنصر في الدقيقة 78 بركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة سكنت الشباك، بعد تقدم أبها بهدف في الدقيقة 27.

وسجل تاليسكا هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر.

وكان رونالدو قد سبق وحصد جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير من الدوري السعودي.

وسبق وسجل رونالدو هاتريك أمام ضمك في الجولة الثامنة عشر من الدوري.

وأصبح رونالدو أسرع لاعب يسجل 8 أهداف في تاريخ دوري المحترفين السعودي (5 مباريات) الذي بدأ في موسم 2008-2009.

وبات رونالدو أيضا أسرع من يسجل 2 هاتريك في تاريخ دوري المحترفين السعودي.