بعد بارتيز وكوبيه ولوريس.. الكشف عن حارس مرمى فرنسا الجديد

الإثنين، 20 مارس 2023 - 19:30

كتب : FilGoal

مايك ماينيان - فرنسا

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن هوية حارس مرمى الديوك الأول الجديد.

واعتزل هوجو لوريس قائد فرنسا السابق، دوليًا، عقب الحلول ثانيًا في كأس العالم 2022.

وقال ديشامب في مؤتمر صحفي: "ميك ماينيان سيكون حارس المرمى الأساسي، سيكون هناك ترتيب في الأسبقية، هذا مهم".

مانيان (27 عامًا) حارس مرمى ميلان يمتلك 5 مباريات دولية فقط، وقد غاب عن كأس العالم 2022 للإصابة.

وقد انضم ماينيان لمنتخب فرنسا أول مرة في 2019 وقتما كان لاعبًا في ليل، ثم خاض أول مباراة دولية أمام أوكرانيا وديًا في 2020.

ويتواجد ماينيان في قائمة فرنسا للتوقف الدولي الحالي رفقة ألفونس أريولا حارس مرمى وست هام يونايتد، وبريس سامبا حارس مرمى لانس.

نهاية حقبة

وتبدأ بذلك فرنسا حقبة جديدة في حراسة المرمى بعد هوجو لوريس أكثر من مثّل الديوك عبر التاريخ.

ومثّل لوريس منتخب فرنسا بين 2008 و2022 وخاض خلال تلك الفترة 145 مباراة.

جاء ذلك بعد حقبة طويلة لـ فابيان بارتيز، تخللها عامين لـ جريجوري كوبيه قبل أن يتربع لوريس على عرش حراسة المرمى.

ولم يكن لوريس المعتزل الوحيد في مركز حراسة المرمى مع نهاية المونديال، بل ستيف مانداندا بدوره.

وكان مانداندا حارس مرمى فرنسا الثاني من 2008 حتى 2022، وخاض خلال تلك الفترة 35 مباراة.

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