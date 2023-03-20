مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول كيف سيتحرك النادي بعد رفض تأجيل مباراة المصري

الإثنين، 20 مارس 2023 - 19:28

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

كشف مصدر من الأهلي كيف سيتحرك النادي بشأن موقفه من خوض مباراة المصري في كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "سواء قررنا خوض مباراة المصري أو الانسحاب سنطالب بعدة أمور ويجب أن تشاركنا الأندية فيها وهي كالآتي:

1- أن تكون هناك لائحة مسابقات منفصلة لبطولة كأس الرابطة تراعي ظروف الأندية وتحدد معايير المشاركة وتوقيت المباريات

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2- معرفة الحقوق المالية والتجارية للأندية بحكم أنها مسابقة منفصلة عن الدوري

3- المطالبة بنسبة من حقوق بث المباريات الخاصة بالبطولة

وأضاف: "سيتم اتخاذ القرار الخاص بموقف الأهلي من المباراة في وقت لاحق".

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية أبلغت الأهلي رسميا بعدم الموافقة على تأجيل مباراة المصري في دور الـ16 لكأس الرابطة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "أخطرنا الأهلي رسميا برفض تأجيل مباراة المصري في دور الـ16 لكأس الرابطة".

وأضاف "في حالة عدم خوض اللقاء سيتم اعتبار الأهلي منسحبا ويتأهل المصري بشكل رسمي لدور الـ8".

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