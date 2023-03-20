تقنية الفيديو تنقذ حياة حكم مواجهة ليفركوزن ضد بايرن ميونيخ
الإثنين، 20 مارس 2023 - 19:21
كتب : FilGoal
أنقذت تقنية الفيديو حياة توبياس شتيلر حكم مواجهة باير ليفركوزن ضد بايرن ميونيخ في الدوري الألماني، كما وصفها حكم المباراة.
ونجح باير ليفركوزن في التغلب على بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري الألماني، ليهدي الصدارة إلى دورتموند.
واحتسب شتيلر ركلتي جزاء لصالح باير ليفركوزن بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.
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