انتهت كأس الرابطة - الاتحاد (2)-(2) فاركو.. تأهل الاتحاد بركلات الترجيح 6-7

الإثنين، 20 مارس 2023 - 18:55

كتب : FilGoal

فريق الاتحاد يحيي جماهيره

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد فاركو في دور الـ16 لكأس الرابطة المصرية.

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تأهل الاتحاد بركلات الترجيح بنتيجة 7-6

ق 98: جوووووووول سوكاري يسجل التعادل في الوقت القاتل

ق 97: رامي صبري يهدر ركلة الجزاء ويسدد في العارضة

ق 95: ركلة جزاء

ق 72: جوووووول محمد محمود

ق 65: هدف غير محتسب لمحمد محمود

ق48 جوووووول أحمد عادل يتعادل للاتحاد

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جووووول مودي والأول

ق 40: ركلة جزاء لفاركو

انطلاق المباراة

الاتحاد السكندري فاركو كأس الرابطة
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