انتهت كأس الرابطة - الاتحاد (2)-(2) فاركو.. تأهل الاتحاد بركلات الترجيح 6-7

بركلات الترجيح ورغم إثارة الوقت الضائع.. الاتحاد يفوز على فاركو في كأس الرابطة

زوجرانا محمد لـ في الجول: الأهلي لم يفاوضني حتى الآن لكني أحبه منذ الطفولة

مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة تغريم طاهر

مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول كيف سيتحرك النادي بعد رفض تأجيل مباراة المصري

مصدر برابطة الأندية لـ في الجول: أخطرنا الأهلي برفض تأجيل مباراة المصري

الإسماعيلي يثأر من سيناريو الموسم الماضي ويتأهل في كأس الرابطة أمام غزل المحلة

تشكيل الاتحاد - محمود علاء يقود الدفاع أمام فاركو في كأس الرابطة

بعد الوقوف دقيقة حداد بين شوطي مباراة الإسماعيلي.. المحلة يشكر لجنة المسابقات