انتهت كأس الرابطة - الاتحاد (2)-(2) فاركو.. تأهل الاتحاد بركلات الترجيح 6-7
الإثنين، 20 مارس 2023 - 18:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد فاركو في دور الـ16 لكأس الرابطة المصرية.
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تأهل الاتحاد بركلات الترجيح بنتيجة 7-6
ق 98: جوووووووول سوكاري يسجل التعادل في الوقت القاتل
ق 97: رامي صبري يهدر ركلة الجزاء ويسدد في العارضة
ق 95: ركلة جزاء
ق 72: جوووووول محمد محمود
ق 65: هدف غير محتسب لمحمد محمود
ق48 جوووووول أحمد عادل يتعادل للاتحاد
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43: جووووول مودي والأول
ق 40: ركلة جزاء لفاركو
انطلاق المباراة
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