مصدر برابطة الأندية لـ في الجول: أخطرنا الأهلي برفض تأجيل مباراة المصري

كشف مصدر مسؤول من رابطة الأندية المصرية المحترفة عن القرار النهائي بشأن مباراة الأهلي والمصري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "أخطرنا الأهلي رسميا برفض تأجيل مباراة المصري في دور الـ16 لكأس الرابطة".

وأضاف "في حالة عدم خوض اللقاء سيتم اعتبار الأهلي منسحبا ويتأهل المصري بشكل رسمي لدور الـ8".

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي ضد المصري يوم 27 مارس الجاري في كأس الرابطة المصرية.

وكان الأهلي قد ذكر عبر موقعه الرسمي أن طلب التأجيل يأتي عملا بمبدأ تكافؤ الفرص واتساقا مع لائحة رابطة الأندية.

وأشار الأهلي إلى أنه تلقى استدعاءات لكل من أليو ديانج وبيرسي تاو وعلي معلول للانضمام لمنتخبات بلادهم مالي وجنوب إفريقيا وتونس على التوالي.

كما ضم منتخب مصر سبعة لاعبين من صفوف الأهلي وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم "كهربا".

في الوقت ذاته انضم إلى المنتخب الأولمبي كل من حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل "كوكا" ورأفت خليل.

وذكر الأهلي أن الأندية المتنافسة في كأس الرابطة تتمع بتواجد كافة عناصرهم وهو ما يتعارض مع قواعد العدالة على حد وصفه.

بينما أكدت رابطة الأندية لـFilGoal.com في وقت سابق الآتي:

لائحة كأس الرابطة تنص على إقامة مبارياتها في فترات التوقف الدولي، وبالتالي فالمواعيد قانونية.

فيما يخض مبدأ تكافؤ الفرص، فالاتحاد السكندري أيضًا سيغيب عنه 7 لاعبين منضمين إلى منتخبات بلدانهم، وكذلك الزمالك الذي لديه عدة لاعبين في منتخبات وفئات عمرية مختلفة، والحال نفسه مع بيراميدز، ولم يطلب أي نادٍ آخر التأجيل وسيلعبون بشكلٍ طبيعي.

بخصوص تقارب موعد مباراتي المصري والهلال للأهلي، فأيهما أبعد؟ اللعب في برج العرب أم اللعب في مالاوي وزامبيا بالنسبة للاعبين الدوليين الذين سيعودون من أدغال إفريقيا يوم 29 مارس.

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البطولة فرصة جيدة لتجهيز اللاعبين غير الأساسيين ولعدم الابتعاد فترة طويلة عن حساسية المباريات.

حال انسحاب الأهلي سيتأهل المصري مباشرةً إلى ربع النهائي.