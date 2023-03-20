بعد الوقوف دقيقة حداد بين شوطي مباراة الإسماعيلي.. المحلة يشكر لجنة المسابقات

توجه مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل بالشكر إلى عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات وعضو رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد الموافقة على الوقوف دقيقة حداد أمام الإسماعيلي.

ويلعب غزل المحلة على ملعبه أمام الإسماعيلي في دور الـ16 لكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ووقف الفريقين دقيقة حداد على الراحل حسام عبد الجواد نجل السعيد عبد الجواد نجم المحلة السابقة.

ولم يقف الفريقين الدقيقة الحداد قبل انطلاق المباراة ولكن بين الشوطين وذلك بسبب عدم تذكر الحكم لذلك.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.