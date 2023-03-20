بعد الوقوف دقيقة حداد بين شوطي مباراة الإسماعيلي.. المحلة يشكر لجنة المسابقات

الإثنين، 20 مارس 2023 - 17:46

كتب : رضا السنباطي

غزل المحلة والإسماعيلي

توجه مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل بالشكر إلى عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات وعضو رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد الموافقة على الوقوف دقيقة حداد أمام الإسماعيلي.

ويلعب غزل المحلة على ملعبه أمام الإسماعيلي في دور الـ16 لكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ووقف الفريقين دقيقة حداد على الراحل حسام عبد الجواد نجل السعيد عبد الجواد نجم المحلة السابقة.

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي - تأجيل مباراتين للهلال في الدوري السوداني 7 حكام مصريين من 26 عربيا.. كاف يعلن قائمة معسكر ما قبل ربع نهائي الأبطال والكونفدرالية

ولم يقف الفريقين الدقيقة الحداد قبل انطلاق المباراة ولكن بين الشوطين وذلك بسبب عدم تذكر الحكم لذلك.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

غزل المحلة الإسماعيلي كأس الرابطة
نرشح لكم
الدرجة الثانية - لافيينا يشعل مجموعة الصعيد وينفرد بالصدارة على حساب بترول أسيوط مباشر كأس الرابطة - غزل المحلة (1)-(1) الإسماعيلي.. اتحاد الكرة يعلن حضور 20 ألف مشجع لمباراة مصر ومالاوي التشكيل - تشارلز باسي يقود المحلة.. وسيرجي أكا والديب أساسيان مع الإسماعيلي 7 حكام مصريين من 26 عربيا.. كاف يعلن قائمة معسكر ما قبل ربع نهائي الأبطال والكونفدرالية بدلا من القاهرة.. تحديد ملعب مباراة الزمالك والبنك الأهلي معركة بيراميدز وفيوتشر وفرص عبد الحميد بسيوني.. تعرف على المتأهلين إلى ربع نهائي الكونفدرالية شديد قناوي: الصراع على الهبوط صعب بالنسبة لقيمتي كلاعب.. وحتى الأهلي والزمالك عرضة للخسارة
أخر الأخبار
بعد الوقوف دقيقة حداد بين شوطي مباراة الإسماعيلي.. المحلة يشكر لجنة المسابقات 19 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - لافيينا يشعل مجموعة الصعيد وينفرد بالصدارة على حساب بترول أسيوط 19 دقيقة | الدرجة الثانية
دي يونج يغيب عن معسكر هولندا للإصابة 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس الأهلي - تأجيل مباراتين للهلال في الدوري السوداني ساعة | الوطن العربي
مباشر كأس الرابطة - غزل المحلة (1)-(1) الإسماعيلي.. 2 ساعة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يعلن حضور 20 ألف مشجع لمباراة مصر ومالاوي 2 ساعة | منتخب مصر
التشكيل - تشارلز باسي يقود المحلة.. وسيرجي أكا والديب أساسيان مع الإسماعيلي 2 ساعة | الكرة المصرية
أجيري: لعب المباريات في الثانية ظهرا؟ أتمنى أن يغلقوا التلفاز في كوريا الجنوبية 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال