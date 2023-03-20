الدرجة الثانية - لافيينا يشعل مجموعة الصعيد وينفرد بالصدارة على حساب بترول أسيوط

تصدر لافيينا مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية، بفوزه على بترول أسيوط ضمن منافسات الجولة 23.

وفض لافيينا الشراكة مع بترول أسيوط وتغلب عليه بهدف وحيد سجّل رجب مارو.

ليرفع لافيينا رصيده إلى 50 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمّد رصيد بترول أسيوط في المركز الثاني عند 47 نقطة.

وتعادل النصر للتعدين مع المدينة المنورة دون أهداف، ليكتفي برفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع، بينما ظل المدينة المنورة أخيرا برصيد 16 نقطة.

وخسر الألومنيوم أمام شبان قنا بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد عند 32 نقطة في المركز السابع، بينما رفع شبان قنا رصيده إلى 25 نقطة في المركز 11.

وفاز مصر للمقاصة على الفيوم بهدفين دون مقابل ورفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد منافسه عند 21 نقطة في المركز 12.

وأخيرًا فاز كيما أسوان على ملوي بهدفين مقابل هدف واحد ووصل إلى النقطة 34 في المركز السادس.

وسيكون الجونة غدًا الثلاثاء على موعد مع مشاركة لافيينا الصدارة عندما يحل ضيفا على أسمنت أسيوط.

فيما يلعب المنيا أمام تليفونات بني سويف، ويلتقي ديروط بـ مركز شباب طامية.