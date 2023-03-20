دي يونج يغيب عن معسكر هولندا للإصابة

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن غياب فرينكي دي يونج لاعب برشلونة عن معسكر المنتخب الذي ينطلق اليوم.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن دي يونج يعاني من انزعاجات في العضلة الخلفية بعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وأوضح الاتحاد الهولندي أن دي يونج، وستيفن بيرجفين جناح توتنام هوتسبير، يغيبان عن المعسكر للإصابة.

ووجّه رونالد كومان المدير الفني للطواحين الدعوة إلى دونيل مالين جناح بوروسيا دورتموند، وجوي فيرمان لاعب وسط بي إس في أيندهوفن.

🚨 Frenkie de Jong & Steven Bergwijn will not join Oranje's training camp in Zeist due to injuries. They will be replaced by Donyell Malen (Borussia Dortmund) & Joey Veerman (PSV). Take care, Frenkie & Steven! 🍀🧡#NothingLikeOranje #FRANED #NEDGIB pic.twitter.com/El7MQE4w7h — OnsOranje (@OnsOranje) March 20, 2023

وتحل هولندا ضيفة على فرنسا يوم 24 مارس في سان دوني بالجولة الأولى من تصفيات يورو 2024.

ثم تستقبل هولندا نظيره منتخب جبل طارق يوم 27 مارس في مدينة روتردام.

وخاض دي يونج الهولندي 34 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا.

وبات لاعب الوسط الهولندي ثاني فرد من برشلونة يغيب عن منتخب بلاده في التوقف الدولي للإصابة بعد رونالد أراوخو الذي سقط من قائمة أوروجواي.

وشارك دي يونج مع هولندا في كأس العالم 2022 وسجل هدفا وصنع آخر وقدم أداء مميزا.