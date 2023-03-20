دي يونج يغيب عن معسكر هولندا للإصابة

الإثنين، 20 مارس 2023 - 17:25

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - برشلونة

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن غياب فرينكي دي يونج لاعب برشلونة عن معسكر المنتخب الذي ينطلق اليوم.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن دي يونج يعاني من انزعاجات في العضلة الخلفية بعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وأوضح الاتحاد الهولندي أن دي يونج، وستيفن بيرجفين جناح توتنام هوتسبير، يغيبان عن المعسكر للإصابة.

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ووجّه رونالد كومان المدير الفني للطواحين الدعوة إلى دونيل مالين جناح بوروسيا دورتموند، وجوي فيرمان لاعب وسط بي إس في أيندهوفن.

وتحل هولندا ضيفة على فرنسا يوم 24 مارس في سان دوني بالجولة الأولى من تصفيات يورو 2024.

ثم تستقبل هولندا نظيره منتخب جبل طارق يوم 27 مارس في مدينة روتردام.

وخاض دي يونج الهولندي 34 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا.

وبات لاعب الوسط الهولندي ثاني فرد من برشلونة يغيب عن منتخب بلاده في التوقف الدولي للإصابة بعد رونالد أراوخو الذي سقط من قائمة أوروجواي.

وشارك دي يونج مع هولندا في كأس العالم 2022 وسجل هدفا وصنع آخر وقدم أداء مميزا.

برشلونة دي يونج هولندا الدوري الإسباني
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