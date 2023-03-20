منافس الأهلي - تأجيل مباراتين للهلال في الدوري السوداني

الإثنين، 20 مارس 2023 - 16:56

كتب : FilGoal

الهلال السوداني - الأهلي

أعلن نادي الهلال السوداني موافقة اتحاد كرة قدم بلاده على طلبه بتأجيل مباراتين في الدوري.

وأشار الهلال إلى أن الاتحاد السوداني قد وافق على تأجيل مباراتي الفريق ضد أهلي شندي والأهلي مروي قبل مواجهة الأهلي.

وكان من المفترض أن يلعب الهلال مباراته ضد أهلي شندي غدا الثلاثاء.

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ويلتقي الأهلي مع الهلال عقب فترة التوقف الدولي في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الهلال صدارة الدوري السوداني برصيد 47 نقطة وبفارق 4 نقاط عن حي العرب بوروتسودان صاحب المركز الثاني.

حتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية لدوري الأبطال برصيد 7 نقاط، ويحتاج للفوز على الهلال السوداني صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

التأهل يشترط فوز الأهلي بنتيجة 1-0 أو بفارق هدفين.

الهلال السوداني الدوري السوداني
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